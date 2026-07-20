Tras el Mundial 2026: cuándo vuelve el fútbol argentino y cómo se juega la primera fecha

El torneo Clausura de AFA está cerca de comenzar. A fin de año se resolverán los dos descensos.

Después de casi dos meses de parate por las vacaciones y el Mundial 2026, que tuvo a la Selección argentina como finalista ante España, la Primera División reanuda su actividad este jueves con el inicio del Torneo Clausura.

La segunda parte de la temporada arrancará con dos encuentros simultáneos desde las 19:30, ambos correspondientes a la Zona B.

Por un lado, Belgrano de Córdoba , actual campeón del Apertura, recibirá a Rosario Central ; mientras que Sarmiento de Junín hará lo propio ante Argentinos Juniors . Más tarde, a las 21:45, Defensa y Justicia y Aldosivi se medirán en Florencio Varela en un duelo interzonal.

River, por su parte, saltará a la cancha el sábado a las 19:15 en el Monumental, donde recibirá a Barracas Central. El equipo de Núñez buscará dejar atrás la dura eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, donde cayó 3-1 frente al "Tiburón".

Boca cerrará la primera fecha con una visita complicada a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati. El partido está programado para las 19:30 del mismo sábado.

El formato del certamen

El Torneo Clausura mantiene la estructura que ya conocen los hinchas. Está dividido en dos grupos: la Zona A y la Zona B, cada una con 15 equipos. A lo largo de 16 fechas, los clubes se enfrentarán en un sistema de todos contra todos dentro de su zona, más una fecha de clásicos y un cruce interzonal para los equipos que queden libres.

La definición también repite el esquema del torneo anterior. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, donde se cruzarán en formato de eliminación directa: el 1° de la Zona A contra el 8° de la Zona B, el 2° contra el 7°, y así sucesivamente. El equipo con mayor puntaje acumulado tendrá la ventaja de jugar como local en cada serie, un beneficio que se mantendrá hasta las semifinales.

La final se disputará en un estadio neutral designado por la Liga Profesional de Fútbol, con la salvedad de que la sede no podrá modificarse aunque uno de los finalistas tenga habitual localía en esa jurisdicción.

A partir de los octavos, todos los cruces serán a partido único. En caso de igualdad, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si persiste el empate, el pase se definirá desde el punto penal.

Los equipos

Zona A: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres (Córdoba), Instituto (Córdoba), Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes (La Plata), Gimnasia (Mendoza), Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Unión (Santa Fe).

Zona B: River Plate, Racing Club, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia (La Plata), Atlético Tucumán, Belgrano (Córdoba), Tigre, Sarmiento (Junín), Barracas Central, Estudiantes (Río Cuarto) y Aldosivi.

Así se juega la fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Domingo 26 de julio