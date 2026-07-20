Añelo: piden la detención del prófugo del crimen ocurrido el 7 de julio

La fiscalía pudo determinar que dos hombres intervinieron en el homicidio de Jonathan Pinto Medina. Hasta el momento, solo fue acusado uno de los involucrados.

Hasta el momento, solo fue acusado uno de los implicados en el crimen de Jonathan Pinto Medina.

Los familiares y amigos de Jonathan Nicolás Pinto Medina están movilizados y aguardan que un hombre prófugo sea detenido. Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con la acusación de uno de los implicados en el crimen ocurrido el 7 de julio en la localidad de Añelo.

Este domingo, los allegados a Pinto Medina lo recordaron en el lugar del crimen y reiteraron su pedido de justicia. Días atrás, la mamá y el papá de la víctima, Rosana Medina y Rubén Pinto remarcaron en diálogo con el sitio Chañar Digital que “queremos justicia por Nicolás”.

La investigación primigenia en relación al homicidio ocurrido horas después del triunfo de la Selección argentina sobre Egipto tuvo como resultado la detención de un sospechoso en el lugar del hecho, a escasos metros de un pub de Añelo.

Sin demorarse, el MPF avanzó con la formulación de cargos por el delito de homicidio simple. La acusación fue realizada el pasado 9 de julio por la fiscal del caso Eugenia Titanti. Y en la misma audiencia, la representante del MPF adelantó que hay otro hombre que también participó del hecho, que ya fue identificado y que permanece prófugo.

La víctima falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón.

Titanti sostuvo que, sobre la base de la información recolectada por la fiscalía y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 7 de julio alrededor de las 23, en calle 1 entre 11 y 13.

En forma previa, en el interior de un bar, el acusado comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pinto y su grupo de amigos. Allí se produjo una pelea entre el imputado y una de esas personas (un hombre que no era la víctima).

Ante esta situación, Pinto y sus amigos se retiraron del lugar. Aunque minutos después, él regreso al bar y fue interceptado por el acusado y el otro hombre que lo acompañaba. En la vereda, ambos lo increparon y agredieron. Pinto cayó al suelo y en ese momento, el principal acusado lo atacó con un cuchillo y le dio múltiples puñaladas mientras la persona que lo acompañaba lo golpeaba.

Un brutal ataque a puñaladas y patadas

"La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta la esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón", indicó la fiscal del caso. "Además de dicha lesión mortal, Pinto recibió seis lesiones más, cortantes y punzocortantes en su cabeza, tórax y manos", detalló la fiscal interviniente.

Tras el ataque, ambos agresores escaparon en un auto y minutos después cuando el autor de las puñaladas regresaba al bar, fue detenido por efectivos de la Comisaría 10 de Añelo.

El delito que le atribuyó la fiscal del caso fue homicidio simple en carácter de autor.

Cómo medida cautelar, requirió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses. Argumentó que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Preventiva para el único acusado

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

Sobre el pedido de prisión preventiva del MPF, resolvió respaldarlo por el plazo de seis meses.