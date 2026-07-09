Asesinato en Añelo tras el festejo por el triunfo de Argentina: acusaron al único detenido y buscan a un prófugo

Una discusión que empezó en un bar terminó con el homicidio de Jonathan Pinto de 30 años. La Policía busca a un otro hombre prófugo que participó de la pelea mortal.

La víctima falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón.

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto terminaron de la peor manera en Añelo . Durante las últimas horas del martes, un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada y quedó tendido en plena calle. Los agentes demoraron a un sospechoso y esta mañana se llevó adelante la formulación de cargos por el homicidio de Jonathan Pinto.

La celebración por la clasificación del equipo albiceleste a cuartos de final desembocaron en una tragedia , cuando la víctima fatal fue agredida por un cuchillo alrededor de las 23 y murió en el acto. El hombre quedó tendido en el suelo, sin posibilidad de ser asistido por el personal médico.

La fiscal Eugenia Titanti quedó a cargo de la causa y ordenó la realización de la autopsia , que se llevó adelante este miércoles. En la audiencia de formulación de cargos que se llevó adelante este jueves 9 de julio, Titanti solicitó que el acusado V.A.C sea imputado por el delito de homicidio simple en carácter de autor. Además, requirió que el principal acusado quede detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La Policía busca al otro atacante que permanece prófugo

Durante la audiencia, la fiscal adelantó que hay otro hombre que también participó en la agresión mortal, que ya fue identificado y por el momento, permanece prófugo de la justicia. Los agentes de la Policía del Neuquén llevan adelante la búsqueda del otro atacante.

La violenta secuencia sucedió el 7 de julio, alrededor de las 23 horas, en la calle 1 entre 11 y 13, en las afueras de un local gastronómico. El conflicto surgió en el interior de un bar, cuando el acusado comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pinto y su grupo de amigos. Allí se produjo una pelea entre el imputado y un hombre del grupo de amigos de la víctima mortal.

La víctima fue identificada como Jonathan Pinto de 30 años.

Ante esa situación de violencia, Pinto y sus amigos se retiraron del lugar. Sin embargo, Jonathan regresó al bar minutos después y fue interceptado por el acusado y otro hombre que lo acompañaba. Los dos atacantes comenzaron agredir a Pinto en la vereda del bar, y la víctima cayó al suelo, momento en el que V.A.C lo atacó con un cuchillo y le dio múltiples puñaladas en la zona del tórax, mientras el otro atacante lo golpeaba.

El acusado regresó al bar y fue detenido

"La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta la esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón", indicó Titanti.

Tras la lesión mortal, la víctima recibió seis lesiones más, cortantes y punzocortantes en su cabeza, tórax y manos. Después del ataque, ambos agresores escaparon en un auto y minutos después V.A.C regresó al bar, lugar donde fue detenido por el personal policial.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

Finalmente, la fiscal del caso solicitó que el acusado sea imputado por homicidio simple en carácter de autor y el juez de garantías, Juan Pablo Encina avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en seis meses.

El juez consideró que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por esa razón determinó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses.