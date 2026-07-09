Destino trágico: el joven que soñaba con ser camionero y murió tras caer con su auto por un barranco

Lautaro Morales tenía 19 años y murió el miércoles a la madrugada, a metros del mirador donde compartía mates con sus amigos en Andacollo.

Cuando una vida tan joven se apaga en un pueblo chico, el silencio pesa distinto. En el norte neuquino, donde todos se conocen, donde el saludo de todos los días es parte del alma, la pérdida cala más hondo. Y eso es lo que siente hoy Andacollo tras la muerte de Lautaro "Mora" Morales, de 19 años.

Por esas ironías de la vida que duelen, fue cerca del lugar que Lautaro eligió tantas veces para despejar la mente donde la tragedia lo encontró.

En la bajada de la Ruta 43, entre el portal de ingreso inaugurado hace pocos años y el cartel histórico de Andacollo, ese mirador con vista a la Cordillera del Viento era su punto de encuentro. A ese icónico lugar iba siempre con sus amigos a tomar mate, a charlar largo, a reforzar la amistad.

Fue en uno de esos regresos, cerca de las 3 de la madrugada de este miércoles, cuando el Toyota Corolla que conducía perdió el control en una de las curvas pronunciadas. El vehículo cayó a un barranco de unos 60 metros.

Según el informe del Comisario Inspector Mariano Jara, de la Dirección de Seguridad Alto Neuquén, en el auto viajaban 4 jóvenes. Lautaro falleció en el lugar. Un chico de 19 años resultó hospitalizado y dos de 17 sufrieron lesiones menores.

"Era un niño de amor"

La voz se quebró al recordarlo. Olga Merino, amiga de la familia y mamá de Tomás, amigo de Lautaro, no puede con el dolor: "Lauti era un chico muy amoroso. Respetuoso. Tenía una familia maravillosa, muy unida. No tenía maldad. Esa cara de amor tenía. Yo lo quería como a un hijo. Era mi hijo", describió envuelta en tristeza y dolor.

Y entre sollozos agregó: "Era una persona llena de paz, llena de carisma. Si tenía que darte una mano, él lo hacía. Lo vamos a recordar así. Con esa sonrisa ferviente, con esa sonrisa maravillosa que él tenía. Hoy nos deja un corazón vacío, pero con un hermoso recuerdo".

Hijo de Diego y Cristina, Lautaro estaba en cuarto año del secundario. Tenía el norte puesto en el camino. Quería seguir la estirpe de camioneros de su abuelo y de su papá. En la familia también tienen la pollería de Andacollo. Gente de trabajo, de pueblo.

A "Mora", como lo llamaba cariñosamente su familia, hoy lo despiden todos.

El abrazo del pueblo

El dolor de Andacollo se hizo palabra. Desde distintos sectores de la comunidad llegaron mensajes de acompañamiento para Diego, Cristina, su hermana y sus abuelos. Desde el Centro de Formación Profesional 16 expresaron: "hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Lautaro ante esta irreparable pérdida. Deseamos que encuentren consuelo y fortaleza para atravesar este profundo dolor".

Mientras tanto, la Municipalidad de Andacollo también despidió a este joven vecino: "En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes lo conocimos", escribieron en las redes sociales oficiales.

Este jueves, cruzados por el dolor, familiares, amigos y vecinos le darán el último adiós a Lautaro en la necrópolis local.

Que descanse en paz.