Tragedia en Andacollo: un joven murió tras caer con su auto por un barranco

El conductor salió despedido del vehículo y falleció producto de las graves lesiones. En el auto viajaban cuatro ocupantes, dos personas sin heridas y un joven permanece internado en el hospital.

Una nueva tragedia enluta al norte neuquino , debido a un siniestro vial que tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles, cuando un vehículo se despistó y cayó por un barranco de 50 metros de altura, sobre la Ruta 43 a unos 3 kilómetros del ingreso a Andacollo . El conductor salió despedido del rodado y falleció producto de las graves lesiones.

El siniestro ocurrió a las 3 de la madrugada, en un auto donde viajaban cuatro jóvenes oriundos de Andacollo, el acompañante sufrió lesiones y un fuerte golpe en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Andacollo y posteriormente será derivado al Hospital de Chos Malal para realizarle estudios de mayor complejidad. Los otros dos ocupantes del vehículo, que viajaban en el asiento trasero, resultaron ilesos.

Según informó el comisario Mariano Jara , de la División Chos Malal en declaraciones a LM Neuquén : “Nos avisaron de un siniestro que sucedió 3 km antes de llegar a Andacollo. Es una zona cordillerana de curva pronunciada y de precipicio. Iban cuatro personas en el rodado y por razones que aún estamos tratando de determinar, el conductor del rodado pierde el control del vehículo, se va a la banquina, y cae por el barranco realizando tumbos”.

El conductor salió despedido del vehículo y falleció producto de las graves heridas.

Por razones que serán materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y el rodado cayó por el barranco, lo que provocó una caída de 50 metros. El conductor, un joven de 20 años oriundo de Andacollo, salió despedido del auto y fue hallado sin signos vitales a unos 12 metros de donde quedó colocado el rodado.

El acompañante permanece internado en el hospital de Andacollo

El joven que viajaba como acompañante sufrió un fuerte golpe en el tórax y permanece internado en el hospital de Andacollo, posteriormente será trasladado al Hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal para realizar estudios de mayor complejidad y descartar heridas internas. Los otros dos ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios y presentaban lesiones menores.

El siniestro fatal sucedió 3 kilómetros antes del ingreso a Andacollo.

La zona donde tuvo lugar el siniestro fatal, es un área cordillerana de la Ruta 43, por fuera del ejido urbano, con un terreno complejo de curva y contracurva. Se desconocen los motivos que provocaron que el conductor pierda el control del rodado, sin embargo la complejidad del terreno, transitar a alta velocidad y el uso del cinturón de seguridad, pueden haber sido un factor determinante.

“El siniestro fue en una zona cordillerana de curva pronunciada y de precipicio. Al arribar el personal policial, encontramos que el conductor había sido despedido del vehículo y se encontraba sin signos vitales. Aparentemente los de atrás y el acompañante llevaban cinturón de seguridad”, indicó Jara.

El acompañante permanece internado en el Hospital de Andacollo.

Una zona con terreno complejo de curva y contra curva

Los cuatro ocupantes del auto son jóvenes de 20 años y oriundos de Andacollo. Horas antes del accidente fatal habían salido a recorrer un mirador ubicado en la zona alta de la Cordillera del Viento y regresaban hacia la localidad cuando sucedió la tragedia.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fatal, un joven de 20 años, ya fue identificada y las autoridades notificaron a su familia sobre el fallecimiento.

Por el momento, las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Fiscalía tomó intervención en el caso y ya ordenó una serie de diligencias y pericias en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que derivaron en una nueva tragedia vial en el norte neuquino.