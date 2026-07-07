El SMN elevó a naranja la advertencia por precipitaciones en la cordillera sur y mantiene avisos por ráfagas en gran parte de la provincia. También suspendieron las clases.

Neuquén bajo alerta por lluvias y fuertes vientos: las zonas donde se espera el peor tiempo.

El mal tiempo continuará este martes en distintos puntos de la provincia de Neuquén, con lluvias intensas en la cordillera y fuertes ráfagas en amplias zonas del territorio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas ante la posibilidad de precipitaciones abundantes, viento y nieve en sectores elevados.

Las condiciones más complicadas se esperan en el sur de la provincia, donde las lluvias podrían extenderse durante varias horas y provocar acumulación de agua, crecidas de arroyos y dificultades para circular por rutas y caminos de montaña.

La advertencia de mayor intensidad alcanza al departamento Los Lagos y a las zonas cordilleranas de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé.

En esos sectores se esperan lluvias fuertes y persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 60 milímetros. El SMN advirtió que esas cifras podrían ser superadas de manera puntual, especialmente en áreas cercanas a la cordillera.

En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada. Las localidades más expuestas serán Villa La Angostura, Villa Traful, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y distintos parajes cordilleranos.

La abundante caída de agua podría generar anegamientos, aumento del caudal de arroyos, desprendimientos de piedras y formación de barro sobre caminos. Por este motivo, se recomienda evitar traslados innecesarios y consultar el estado de las rutas antes de viajar.

Fuertes vientos en gran parte de Neuquén

El SMN también mantiene una alerta amarilla por viento para sectores del centro, norte, este y oeste de la provincia. Se esperan vientos provenientes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y superar esa intensidad en forma localizada.

La advertencia comprende zonas de Loncopué, Picunches, Norquín, Añelo, Pehuenches, Zapala y Catán Lil, Chos Malal, Minas, Collón Curá y Huiliches, además de otras áreas de la meseta y la cordillera neuquina.

Las ráfagas podrían provocar una reducción de la visibilidad en las rutas y el desplazamiento de objetos que no estén correctamente asegurados. También existe riesgo de caída de ramas, postes y carteles.

Ante esta situación, se recomienda asegurar elementos sueltos, evitar refugiarse debajo de árboles y circular con precaución, especialmente en rutas abiertas.

Suspendieron las clases por el mal tiempo

En los establecimientos educativos de las zonas afectadas, como Villa La Angostura, las autoridades informaron la suspensión de clases. Esta fue comunicada de manera preventiva el lunes por la tarde, ante el pronóstico de lluvias intensas, nevadas y posibles complicaciones para el traslado de estudiantes, docentes y personal escolar.

En tanto, las familias deberán permanecer atentas a los canales oficiales de cada institución, ya que durante las próximas horas podrían conocerse nuevas disposiciones para el turno tarde.

Mejora el tiempo en la ciudad de Neuquén

A diferencia de la cordillera, en la ciudad de Neuquén las condiciones serán más favorables, dado que no se esperan lluvias intensas y durante la jornada habrá períodos de sol, con un aumento de la temperatura. La máxima podría acercarse a los 21 grados, aunque el viento continuará presente. Las ráfagas podrían rondar los 50 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.

La mejora permitirá dejar atrás, al menos por algunas horas, las temperaturas extremadamente bajas que se registraron durante los últimos días. Sin embargo, hacia la noche volverá a descender la temperatura.

Pese al mejoramiento previsto en la capital, se recomienda mantenerse informado por los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico y prestar atención a la intensidad del viento.