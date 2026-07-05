Alerta por frío extremo para este domingo en once provincias: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas seguirán predominando en buena parte del país y recomendaron extremar los cuidados.

Argentina experimenta temperaturas con mínimas históricas, en este sentido, el SMN emitió una alerta por frío extremo en once provincias.

El intenso frío no da tregua y la ola polar continúa afectando a gran parte de la Argentina, con temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por frío extremo para once provincias .

La alerta por frío extremo alcanza a sectores de las provincias de Chubut , Neuquén , Mendoza , San Luis , Córdoba , San Juan , La Rioja , Catamarca , Tucumán , Salta y Jujuy .

Este tipo de alertas pueden ser peligrosas, sobre todo para grupos de riesgo , como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, la zona suroeste de Córdoba presenta una alerta naranja por frío extremo. Este tipo de advertencia pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Recomendaciones por frío extremo

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

¿Cómo define el SMN los niveles de alerta por frío extremo?

El SMN establece las alertas comparando las temperaturas pronosticadas con los registros históricos de cada zona del país. Cuando se esperan valores mucho más bajos que los habituales para esa época del año, se considera que existe un evento de frío extremo.

Además de la intensidad del frío, el organismo también tiene en cuenta cuántos días seguidos durará el fenómeno. Cuanto más bajas sean las temperaturas y mayor sea su persistencia, más alto será el nivel de alerta, que puede pasar de amarillo a naranja o rojo según el riesgo para la salud de la población.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.