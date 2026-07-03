Rolando Figueroa recorrió obras educativas en San Martín de los Andes: la inversión supera los $20.000 millones

El mandatario supervisó el avance de cuatro construcciones en la ciudad que incluyen ampliaciones, refacciones y nuevos edificios.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este viernes distintas obras educativas en San Martín de los Andes , donde la provincia avanza con ampliaciones, remodelaciones y nuevos edificios escolares.

La visita incluyó la escuela primaria N° 313, la EPET N° 21, el CPEM N° 13 y el nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (CIART) N° 5 , proyectos que forman parte del plan provincial para fortalecer la infraestructura educativa.

La recorrida estuvo acompañada por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la ministra de Educación, Soledad Martínez.

Durante la visita, las funcionarias destacaron que, entre las obras ejecutadas por ambas carteras, la inversión destinada a establecimientos educativos en la localidad supera los 20.000 millones de pesos.

Más de $20.000 millones para infraestructura educativa

Bertoldi explicó que actualmente se ejecutan tres ampliaciones y el nuevo edificio del CIART 5, una obra que comenzó antes del inicio de la veda invernal.

"Lo pudimos coordinar con la empresa, así que muy contentos de que esta obra ya avanza y que el próximo año vamos a poder finalizarla", señaló la ministra.

El nuevo edificio del centro artístico tendrá más de 1.050 metros cuadrados en esta primera etapa y forma parte de un proyecto integral que contempla tres fases de construcción.

Además, la funcionaria destacó el avance de la ampliación de la EPET 21, una intervención largamente esperada por la comunidad educativa debido al crecimiento de la matrícula.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, remarcó que el Gobierno provincial busca responder a demandas históricas de las instituciones educativas.

"Estamos procurando ponernos al día con una demanda de las distintas comunidades educativas muy sentida de muchos años", aseguró. "Estamos procurando ponernos al día con una demanda de las distintas comunidades educativas muy sentida de muchos años", aseguró.

Según indicó, solo desde el Ministerio de Infraestructura se invierten más de 15.000 millones de pesos, mientras que desde Educación se ejecutan intervenciones que superan los 5.000 millones de pesos.

Qué obras recorrió Figueroa en San Martín de los Andes

Uno de los proyectos más avanzados corresponde a la ampliación de la EPET N° 21, que ya supera el 71% de ejecución. La obra incorpora 294 metros cuadrados, con seis nuevas aulas distribuidas en dos plantas y nuevos sanitarios, mediante una inversión superior a los 1.700 millones de pesos.

En paralelo, el CPEM N° 13 suma 236 metros cuadrados de superficie cubierta mediante una inversión superior a 658 millones de pesos. Los trabajos incluyen nuevas aulas, sanitarios, renovación integral de aberturas, mejoras en laboratorios, biblioteca y readecuación de distintos sectores del edificio.

En la Escuela Primaria N° 313, la Provincia invierte 2.150 millones de pesos para renovar completamente la infraestructura. Las tareas contemplan el reemplazo del techo, cielorrasos, pisos, carpinterías, sanitarios, cocina, instalaciones de gas y cloacas, además de obras de accesibilidad con rampas interiores y exteriores.

Martínez recordó que esta escuela es la única primaria del barrio La Vega y funcionaba en un antiguo obrador, por lo que la intervención representa una transformación integral del edificio.

El nuevo edificio del CIART 5 y las obras que siguen

Otra de las obras más importantes es el nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística N° 5, que demandará una inversión superior a 4.150 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

El complejo contará con talleres de danza y teatro, estudio de grabación, aulas para música, vestuarios, camarines, depósitos y espacios destinados a distintas disciplinas artísticas.

El edificio se construye en el sector El Arenal, en un predio compartido con la Escuela de Música, y constituye la primera sede propia que tendrá la institución desde su creación.

Además de las obras supervisadas este viernes, el Gobierno provincial mantiene en ejecución el CPEM N° 96 y la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N° 3. A ellas se sumará, una vez finalizada la veda invernal, el inicio de la construcción del Centro de Formación Profesional N° 19, cuyo contrato ya fue firmado.

Para las autoridades provinciales, el conjunto de estos proyectos permitirá resolver gran parte de la demanda histórica de infraestructura educativa en San Martín de los Andes durante el próximo año.