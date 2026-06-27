Figueroa anunció obras pluviales en Huinganco y asfalto en Las Lajas

Se trata de una inversión superior a los $2.000 millones para ejecutar obras de infraestructura en el Norte neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa avanzó con dos importantes medidas destinadas a fortalecer la infraestructura en el norte de la provincia . A través de los decretos firmados en las últimas horas, adjudicó la obra de desagües pluviales en Huinganco y autorizó un aporte reintegrable de 900 millones de pesos para ejecutar pavimento y la primera etapa de la costanera del río Agrio en Las Lajas .

En conjunto, las inversiones superan los 2.000 millones de pesos y buscan mejorar la infraestructura urbana, reducir riesgos por lluvias, optimizar la circulación y potenciar espacios públicos y turísticos.

Mediante el Decreto N° 870/26 , el Gobierno provincial adjudicó la primera etapa de la obra de desagües pluviales en Huinganco a la empresa FINES SRL, por un monto de 1.134.675.037 pesos.

La ejecución tendrá un plazo de 270 días y será financiada con recursos del Fondo Hídrico Provincial.

Huinganco 2

La obra apunta a reducir los problemas que generan las intensas precipitaciones dentro del casco urbano de la localidad y contempla la construcción de una importante red de conducción de aguas pluviales.

Qué incluye el proyecto de pluviales en Huinganco

El proyecto de pluviales en Huinganco incluye dos sectores principales. El primero se extenderá desde la calle Los Ñires hasta la alcantarilla que atraviesa la Ruta Provincial 39, mediante canales revestidos de hormigón. El segundo captará las cuencas pluvioaluvionales ubicadas al este de la localidad hasta descargar en el arroyo Huinganco.

Además, los trabajos prevén la limpieza y desmonte de más de 1.300 metros lineales, excavaciones, rellenos, compactación del terreno, la construcción de cinco alcantarillas para el cruce de calles y la ejecución de 1.378 metros lineales de canales de hormigón armado.

obras en el norte neuquino

El decreto también autoriza a la Subsecretaría de Recursos Hídricos a firmar el contrato correspondiente y establece un anticipo financiero equivalente al 20% del monto adjudicado.

Más asfalto para Las Lajas y una costanera para el río Agrio

En paralelo, mediante el Decreto N° 869/2026, el Ejecutivo provincial otorgó un aporte reintegrable de 900 millones de pesos al municipio de Las Lajas para financiar un paquete de obras consideradas estratégicas para el desarrollo urbano de la localidad.

La inversión permitirá ejecutar 20 nuevas cuadras de pavimento y avanzar con la primera etapa de la costanera del río Agrio, un proyecto pensado para generar un nuevo espacio de recreación, integración comunitaria y atractivo turístico.

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Las obras incluyen diez cuadras de asfalto sobre las calles Santa Rita y Raúl Alfonsín, además de otras diez cuadras en el acceso a la Terminal de Ómnibus, mediante la pavimentación de las calles Villegas y Martignac.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas intervenciones permitirán mejorar la conectividad, brindar mayor seguridad vial y facilitar el acceso a distintos servicios urbanos.

En tanto, la futura costanera buscará poner en valor uno de los sectores naturales más representativos de Las Lajas, promoviendo actividades recreativas, el turismo y nuevas oportunidades para el desarrollo económico local.

Cómo será el financiamiento de las obras

El aporte económico fue formalizado mediante un convenio entre la Provincia y el municipio de Las Lajas, que permitirá iniciar las obras de manera inmediata.

Según establece el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, el financiamiento será reintegrado por la comuna en 24 cuotas mensuales, una modalidad que permitirá ejecutar los proyectos sin afectar la continuidad de otras inversiones municipales.