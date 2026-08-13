Rolando Figueroa en la jornada COMEX: "Lo que recibe Neuquén para las arcas provinciales es todo costo"

El gobernador de Neuquén aseguró que la demanda de infraestructura y servicios públicos supera los ingresos que genera Vaca Muerta. Aclaró que otras provincias se llevan un porcentaje sin hacer aportes al territorio productivo.

El gobernador Rolando Figueroa volvió a destacar el rol de la provincia en la balanza del comercio exterior argentino y aseguró que los recursos que ingresan a las arcas provinciales son escasos frente a la gran demanda de infraestructura que generó el crecimiento acelerado apalancado por Vaca Muerta.

Durante su presentación en la jornada COMEX Norpatagónica, organizada por la Asociación de Industrial de Neuquén (ADINEU), el mandatario provincial destacó el aporte que hace la provincia al país, no sólo en términos de ingreso de divisas sino en una apuesta por la industrialización que motoriza la economía.

“Con el 1,5% de la población, participamos de más del 5% del Producto Interno (PBI) del país”, dijo Figueroa y agregó que Vaca Muerta es mucho más que una actividad extractiva. “Muchos piensan que es hacer un pozo y fluye gas y petróleo y, en realidad, estamos produciendo de manera industrial”, afirmó.

El gobernador consideró que tanto el Estado como los ciudadanos neuquinos hacen un gran esfuerzo para generar un círculo virtuoso que sea beneficioso para la Argentina. Aunque Neuquén fue calificada como "la provincia de moda" por el principal panelista de la jornada COMEX, el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo, Figueroa aseguró que los neuquinos "ponemos mucho el hombro” mientras otras provincias se benefician de los ingresos hidrocarburíferos sin hacer aportes.

Sebastián Fariña Petersen

"Si exportamos un barril de petróleo a 100, por poner un valor redondo, el 30% se va en costos fijos y variables que incluyen los salarios e insumos que ofrecen las pymes neuquinas, y otro 30% queda de utilidad para las empresas", explicó.

Y agregó: "Queda un 40% restante: un 10% se reparte entre todas las provincias argentinas que lo reciben como un bonus track, porque no tienen ningún costo para poder producir". Además, señaló que el Estado Nacional se lleva un 17% de esos ingresos, "sin mucho costo de bienes y servicios tampoco".

El alto costo que paga Neuquén para hacer su aporte al país

¿Y Neuquén? La provincia recibe ingresos del 13% de ese barril de petróleo. Ese porcentaje "termina yendo a la provisión de más bienes y servicios de mayor calidad, como también a la construcción de infraestructura", por lo que las regalías "son todo costo para las arcas provinciales".

Figueroa se mostró crítico en relación a la falta de equilibrio de esta distribución, con provincias como Buenos Aires, que se lleva el 2% de la rentabilidad petrolera sin afrontar ningún costo, frente al 13% de la provincia productora, que no sólo debe desarrollar infraestructura para garantizar la producción hidrocarburífera sino atender la creciente demanda de estabilidad social, con más escuelas, hospitales y seguridad para dar respuesta al crecimiento demográfico.

Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, consideró que la provincia debe apelar al ingenio para que las empresas locales desarrollen más valor agregado y sean así protagonistas del crecimiento exportador de la provincia. "Hay que industrializar en origen, como buscamos hacer con la planta en la comarca petrolera, y podemos exportar una ruta cuando generamos ingresos del exterior a través del turismo", señaló.

El mandatario destacó la importancia de fomentar otros rubros de la economía que también tienen potencial exportador, como las truchas de Picún Leufú, la posibilidad de exportar chivitos del norte neuquino con sello de origen o sumar más pasturas y ganadería con la instalación de riego por goteo que aproveche el agua que descarta Vaca Muerta.

En ese contexto, destacó que la provincia de Neuquén degravó el canon para las empresas que liberan el agua para el riego de pasturas y también blindó las tierras fiscales para que su uso se vincule sólo a la explotación agrícola, ganadera o turística.

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"El RIGI para el upstream fue muy acertado", dijo y agregó: "Por cada peso que resignamos de impuesto a las ganancias, generamos 300 veces más en regaláis y actividad económica para la provincia".

Figueroa manifestó que desde Neuquén “este año vamos a estar otorgándole un superávit de 10.000 millones de dólares” a la Argentina y aseguró que “eso robustece el programa económico”. Y destacó la previsibilidad que se generó a partir de la baja de la inflación: "Si el programa económico anda bien, si se elimina la inflación, nos hace bien a todos porque podemos planificar y podemos seguir saliendo al mundo de una manera competitiva”.

Un salto exportador para Neuquén

Figueroa repasó el crecimiento de Vaca Muerta y cómo la industria hidrocarburífera perfiló su pérfil exportador. Aclaró que la provincia avanzó en el abastecimiento energético del resto del país y en la sustitución de importaciones, mientras que ahora busca reconstruir la confianza con Chile después de algunos incumplimientos del pasado. “Chile padeció la falta de cumplimiento de un acuerdo marco muy importante, pero creemos que es el momento en el cual esa confianza se está reconstruyendo”, afirmó.

“Esa construcción de confianza nos va a llevar a que podamos vender mayor cantidad de gas. Ya estamos vendiendo petróleo a Chile y vamos a crecer muchísimo con Brasil, que está analizando por dónde va a terminar comprando el gas de Vaca Muerta”, anticipó y aseguró que “el salto de escala” estará dado por la posibilidad de exportar gas natural licuado desde la costa de Río Negro.

Sebastián Fariña Petersen

“Debo rescatar la visión magnífica que ha tenido Alberto Weretilneck, de poder proponer un puerto de aguas profundas en la provincia de Río Negro, en la Norpatagonia. Ha sido por demás visionario, pero también contribuye a ser mucho más competitivos”, dijo.

En ese escenario, Figueroa alentó al desarrollo de las empresas neuquinas y el trabajo coordinado entre las cámaras empresarias con trayectoria, que buscan generar alianzas y capacitarse para ser más competitivos y sumar un valor agregado con calidad de exportación.