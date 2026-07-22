Más de 15 expertos analizarán cómo mejorar la competitividad en la Jornada COMEX Norpatagónica 2026

La segunda edición del principal encuentro de comercio exterior de la Norpatagonia ofrece once bloques para abordar los desafíos globales, las oportunidades de exportación e importación y las herramientas que impulsan la competitividad de las empresas de Neuquén y Río Negro.

La Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), a través de su Comisión de Comercio Internacional, realizará el próximo jueves 13 de agosto la segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica (JCN26), un espacio de referencia para empresarios, directivos, profesionales y actores del ecosistema productivo de Neuquén y Río Negro interesados en fortalecer su competitividad a través del comercio internacional.

En conjunto, Neuquén y Río Negro reúnen condiciones excepcionales para ampliar su inserción internacional gracias a la combinación de recursos energéticos, capacidades industriales, producción agroalimentaria, infraestructura logística estratégica y potencial de integración bioceánica. En este contexto, exportar más, atraer inversiones, incorporar tecnología y desarrollar cadenas de valor con mayor contenido local se han convertido en desafíos estratégicos para la competitividad regional.

La relevancia de esta propuesta está directamente vinculada al creciente protagonismo que el comercio exterior tiene para el desarrollo económico de la Norpatagonia. Neuquén se ha consolidado como una de las provincias con mayor crecimiento exportador del país: durante 2025 sus exportaciones superaron los USD 6.300 millones, con un incremento cercano al 30% interanual.

Con estos resultados, concentró aproximadamente el 50% de las exportaciones de la Patagonia y alcanzó el 7,2% de las exportaciones nacionales.

“Las exportaciones constituyen uno de los principales motores del crecimiento económico sostenible. Los países y regiones que logran insertarse exitosamente en los mercados internacionales generan más empleo privado, atraen inversiones, incorporan innovación, aumentan su productividad y fortalecen su competitividad. A su vez, las importaciones estratégicas permiten acceder a maquinaria, equipamiento, insumos y tecnologías que mejoran procesos productivos y elevan la capacidad competitiva de las empresas” afirma la vicepresidenta de ADINEU, Natalia Muguerza.

La Jornada COMEX Norpatagónica nace precisamente con ese objetivo: acercar a las empresas información estratégica, herramientas prácticas y espacios de vinculación que les permitan aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario global.

Por ello, apoyan la convocatoria el Gobierno de la Provincia del Neuquén, Centro Pyme ADENEU, Zona Franca Zapala, Depósito Fiscal y Aduanero, FECENE, FACI, CERA, CDA, Universidad de Río Negro y Universidad Patagonia, entre otras instituciones, más el sponsoreo de las empresas de la cadena de valor regional del comercio internacional.

La academia también impulsa la competitividad regional El alcance de la Jornada COMEX Norpatagónica 2026 además ha sido reconocido por el ámbito académico en tanto formador de talentos para el crecimiento.

La Universidad Patagonia Argentina declaró el evento de Interés Académico mediante la Resolución N.º 0019/2026-R-UPA, destacando su contribución al desarrollo social, económico y productivo de la región y su vinculación con la formación universitaria.

En la misma línea, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) declaró de Interés Institucional la jornada mediante la Disposición AVVM N.º 1301, resaltando su aporte a la formación en Comercio Exterior, su articulación con el sector productivo y su valor como espacio de extensión, transferencia de conocimiento y vinculación entre la universidad y las empresas de la Norpatagonia.

Con estos reconocimientos, la Jornada COMEX Norpatagónica consolida su perfil como un espacio de referencia para la articulación entre el sector productivo, el Estado y el sistema universitario, promoviendo talento imprescindible para el desarrollo de la competitividad y la internacionalización de la Norpatagonia.

Una agenda para competir en el nuevo escenario global

La JCN26 ofrece once bloques integrados por más de quince expertos. En el primer panel, autoridades provinciales de Neuquén y Río Negro compartirán la visión estratégica de ambos gobiernos para impulsar el desarrollo productivo regional, fortalecer la articulación público-privada y promover una agenda de internacionalización para las empresas de la Norpatagonia.

Uno de los ejes centrales será el análisis del contexto internacional. El especialista Marcelo Elizondo abordará las transformaciones geopolíticas, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y las oportunidades que se abren para Argentina y la Norpatagonia a partir de los cambios en el comercio mundial y los acuerdos internacionales.

La infraestructura y la logística regional también ocupan un lugar destacado. Representantes de puertos argentinos y chilenos del corredor bioceánico sur, junto a referentes de la Zona Franca Zapala y del Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén, analizarán las alternativas logísticas disponibles para mejorar la competitividad regional, fortalecer la vinculación con los océanos Atlántico y Pacífico y potenciar el desarrollo de los corredores bioceánicos.

La agenda incluirá además espacios específicos para comprender los cambios regulatorios que impactan en las operaciones internacionales. Se abordarán las novedades aduaneras e impositivas, la actualidad de la normativa bancaria vinculada al comercio exterior, el acceso a divisas, los pagos internacionales y otros aspectos clave para exportadores e importadores.

Durante la tarde, especialistas presentarán herramientas orientadas a simplificar y agilizar las operaciones de comercio exterior, incluyendo avances en digitalización, facilitación comercial y nuevas plataformas de gestión. También se desarrollarán paneles sobre seguros internacionales y gestión de riesgos, inteligencia comercial, identificación de mercados, búsqueda de proveedores, incorporación de tecnología e insumos estratégicos y generación de oportunidades de negocios a través de redes institucionales y comerciales.

Entre los expositores destacados se encuentra Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), quien propondrá una reflexión sobre los cambios necesarios para llevar a la Argentina a una nueva escala de inserción internacional, ampliar la base exportadora y fortalecer la competitividad del país.

La jornada concluirá con un análisis sobre costos logísticos y eficiencia operativa, junto a una mirada empresarial de primera mano a cargo de compañías con trayectoria exportadora e importadora, que compartirán experiencias concretas sobre los desafíos y oportunidades que presenta el contexto actual.

La Jornada COMEX Norpatagónica busca consolidarse como el principal espacio regional para comprender las tendencias globales, acceder a información estratégica, generar vínculos de valor y fortalecer las capacidades de las empresas de Neuquén y Río Negro para competir en mercados cada vez más exigentes.

Datos del evento

Jueves 13 de agosto de 2026

Centro de Convenciones Domuyo – Neuquén

8:30 a 17:00 horas

Cupos limitados - Entrada paga (consultar beneficios institucionales)

Más información e inscripciones https://adineu.org/jornada-comexnp/