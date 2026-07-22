Experiencia Endeavor Patagonia 2026: impactar desde el territorio

Un año más, el evento para emprendedores más grande de la Patagonia vuelve a reunir a quienes construyen desde la región para el mundo.

Endeavor Patagonia nos convoca una vez más. El 20 de agosto, el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén será el punto de encuentro de emprendedores, fundadores, inversores y referentes del ecosistema regional para compartir una jornada que ya es parte de la identidad emprendedora de la Patagonia.

La Experiencia Endeavor Patagonia nació para demostrar que desde cualquier rincón del país se puede construir grande. Año tras año, este encuentro reúne a personas que comparten una misma convicción: que el emprendedorismo transforma realidades, y que hacerlo en red es más poderoso que hacerlo solo.

Una jornada pensada para conectar, inspirarse y seguir construyendo. Habrá charlas de speakers que comparten sus historias con honestidad — los logros y también los tropiezos —, un Panel Patagónico con voces del ecosistema regional, y espacios de Mentors y Masterclass para trabajar en los desafíos concretos de tu empresa o proyecto.

Pero sobre todo, la Experiencia es un espacio de networking real: para encontrarte con quienes están construyendo algo parecido a lo tuyo, para hacer las preguntas que todavía no te animaste a hacer, y para salir con nuevas energías y nuevas alianzas.

Estamos trabajando en una agenda que va a estar a la altura de la ocasión. La jornada contará con speakers de alcance nacional e internacional que van a compartir sus experiencias, aprendizajes y visión sobre el mundo de los negocios y el emprendedorismo.

También tendrá lugar el solicitado Panel Patagónico, el espacio que más identifica a la Experiencia: voces del ecosistema local que demuestran, edición tras edición, que desde la Patagonia también se construyen empresas que trascienden fronteras. Muy pronto vamos a estar compartiendo todos los detalles de la agenda.

El evento también podrá seguirse EN VIVO vía streaming, y el contenido estará disponible on-demand en el canal de YouTube de Endeavor Argentina.

Seguí todas las novedades en @endeavorpatagonia en Instagram. Tickets a la venta en https://eventos.endeavor.org.ar/event/xe-patagonia-2026

Porque desde la Patagonia también se construye al mundo. ¡Te esperamos el 20 de agosto!

About Endeavor

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, aquellos que sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores. Creemos en el poder que tienen estos emprendedores para transformar la economía y generar desarrollo económico.

En Argentina estamos presentes desde 1998 y trabajamos para promover la cultura emprendedora en todos los estadios de desarrollo, con programas específicos para cada etapa e iniciativas de inspiración y capacitación.