Un desesperado intento de rescate terminó en drama: se tiraron al río a salvar a una persona y murieron

Los cinco adultos que se arrojaron al agua perdieron la vida, mientras que dos nenes de 10 años quedaron solos luego del trágico hecho.

Los cinco adultos que se arrojaron al río perdieron la vida durante el intento de rescate.

Cinco adultos murieron en un río de Ohio, Estados Unidos , luego de que varios integrantes de un grupo se lanzaran al agua para intentar llevar a cabo el rescate de una persona que tenía dificultades para nadar.

El grupo se había reunido el domingo por la noche en el lugar para pescar y pasar la jornada cuando una persona decidió ingresar al agua. El sheriff del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, en conferencia de prensa, explicó que las personas que se tiraron a prestar auxilio también comenzaron a ser arrastradas por la corriente .

La alerta a los servicios de emergencia ingresó alrededor de las 9 p. m., hora local, del domingo 19 de julio, cuando un automovilista que transitaba por el sector vio a un nene corriendo desesperado por la carretera.

El sheriff Balzer detalló que el menor de edad le manifestó al conductor que su familia se encontraba atrapada "en el río", lo que motivó el llamado inmediato al 911.

“Según tengo entendido, un grupo de personas acudió al río anoche para disfrutar de una noche de verano, incluyendo la pesca. Creemos que una de ellas se metió al río para nadar, y fue entonces cuando comenzó la tragedia”, confirmó Balzer en su rueda de prensa.

Los cinco adultos que se arrojaron al río perdieron la vida durante el intento de rescate.

La investigación preliminar indica que en la orilla del río Scioto, en las inmediaciones de Powell, un suburbio perteneciente al área de Columbus, se encontraban dos parejas de padres, dos niños y al menos un adulto más.

El rescate de las víctimas y la desesperación de dos nenes

Los equipos de emergencia que acudieron al lugar durante la noche del domingo lograron extraer del agua a dos mujeres adultas en estado crítico. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la zona, donde posteriormente se confirmó su deceso como consecuencia del ahogamiento.

Por su parte, los cuerpos de tres hombres fueron hallados y recuperados del río durante la mañana del lunes, según informó Tracy Whited, portavoz del Departamento de Policía del condado de Delaware. Las autoridades no precisaron el punto exacto del cauce donde fueron ubicados esos restos.

Los cinco adultos que se arrojaron al río perdieron la vida durante el intento de rescate.

En el lugar de los hechos permanecían dos nenes de 10 años que sobrevivieron a la catástrofe y quedaron bajo resguardo institucional. El sheriff Balzer indicó que ambos fueron puestos a disposición de los servicios de asistencia familiar.

En paralelo, los investigadores señalaron que desconocen si existen más personas desaparecidas debido a la barrera idiomática con el entorno de los accidentados.

Cómo es el río donde ocurrió la tragedia

El cauce del río Scioto presentaba un caudal de gran magnitud y una fuerte corriente al momento del hecho, según las mediciones registradas en una represa cercana por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los informes técnicos determinaron que el agua corría a unos 10 metros cúbicos (350 pies cúbicos) por segundo, un volumen que duplicaba el promedio habitual para esa época del año.

De acuerdo con datos del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, el río alcanza profundidades máximas de 40 pies (unos 12 metros) en el sector de Powell, aunque gran parte de la franja mantiene un nivel de 20 pies (aproximadamente 6 metros) o menos.

Frente a la gravedad de lo sucedido, Balzer instó a la población a tomar precauciones al acercarse a los cursos de agua. “Conozcan su nivel de habilidad antes de meterse al agua. ¿Confían en su capacidad de nado?”, señaló el funcionario. Luego, agregó: “Asegúrense de tener a otras personas cerca por si algo sale mal, para que puedan avisar a alguien”.

Apenas dos días antes, otras cinco personas murieron en el sur de Utah tras ser arrastradas por una inundación repentina en una zona de cañones durante una caminata.