Dos jóvenes de Neuquén capital se perdieron en la noche y quedaron incomunicados tras salir a recorrer el lugar. Tres cuadrillas participaron del operativo.

Se desorientaron en los miradores de Quetrihué y fueron rescatados bajo la lluvia.

Dos jóvenes oriundos de la ciudad de Neuquén fueron rescatados durante la noche de este miércoles luego de desorientarse mientras recorrían el sector de los miradores de Quetrihué, en Villa La Angostura . Estaban mojados por la lluvia, pero en buen estado de salud.

El pedido de auxilio fue recibido alrededor de las 21:20. Ante las malas condiciones climáticas y la falta de comunicación con los visitantes, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda.

Para intentar localizarlos lo más rápido posible, se conformaron tres cuadrillas integradas por personal de Parques Nacionales, Protección Civil y el Grupo de Rescate.

Luego de aproximadamente una hora de trabajo, los rescatistas lograron encontrar a los jóvenes. Ambos estaban afectados por la lluvia y el frío, aunque no presentaban lesiones y se encontraban en buenas condiciones generales de salud.

Según se informó, habían salido a conocer el sector, pero durante el recorrido se desorientaron. La noche los sorprendió sin comunicación y estuvieron más de tres horas dando vueltas sin poder encontrar el camino de regreso.

Las inclemencias del tiempo obligaron a acelerar el despliegue, ya que las precipitaciones, las bajas temperaturas y la oscuridad podían complicar todavía más la situación.

Las recomendaciones antes de realizar una caminata

Tras el operativo, las instituciones que participaron del rescate recordaron la importancia de tomar precauciones antes de iniciar una caminata o recorrido por zonas naturales.

Entre las principales recomendaciones señalaron la necesidad de consultar previamente el pronóstico del tiempo y verificar los horarios permitidos para el ingreso y egreso de los senderos.

También aconsejaron informar a una persona de confianza cuál será el recorrido y el horario estimado de regreso, utilizar ropa y calzado adecuados para la estación y llevar elementos de abrigo, incluso cuando la salida sea breve.

Además, remarcaron que es fundamental controlar el nivel de batería del teléfono celular antes de comenzar la actividad y evitar iniciar recorridos cuando quedan pocas horas de luz natural.

Otro dramático rescate

El pasado mes de junio se desplegó un importante operativo de emergencia en la ladera de la montaña de la zona de Vega Maipú, a solo 10 km de San Martín de los Andes. Una mujer que realizaba una caminata por la zona, sufrió un fuerte golpe y quedó inmovilizada temporalmente. Por esta razón, se activó un rescate para garantizar la seguridad de la vecina y descenderla de la zona montañosa.

El operativo se activó cerca de las 21, cuando los equipos de emergencia recibieron el aviso sobre una persona lesionada en un sector de difícil acceso. Ante el alerta, se inició un procedimiento para asistir a la víctima y trasladarla hacia la zona urbana de la localidad.

Participaron del rescate los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), trabajadores de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y operadores de drones de la Policía de Neuquén, quienes colaboraron en las tareas de localización y rescate.

Al arribar a la zona, los rescatistas verificaron que la mujer presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y que no estaba en condiciones de descender por sus propios medios, ya que el terreno presentaba desniveles y una zona boscosa de difícil acceso.

Frente a este escenario, los bomberos llevaron adelante las maniobras para inmovilizar a la víctima y trasladarla de manera segura hasta un sector accesible para que los equipos sanitarios la movilicen de forma urgente hasta la base del operativo. Desde allí fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde recibió asistencia médica para evaluar las lesiones que sufrió.