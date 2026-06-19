Dramático rescate nocturno de una mujer herida mientras realizaba trekking en la montaña

La vecina sufrió un fuerte golpe cuando caminaba por un sector de difícil acceso. Luego fue trasladada al hospital local con graves heridas.

Un importante operativo de emergencia se desplegó el jueves por la noche en la ladera de la montaña de la zona de Vega Maipú , a solo 10 km de San Martín de los Andes . Una mujer que realizaba una caminata por la zona, sufrió un fuerte golpe y quedó inmovilizada temporalmente. Por esta razón, se activó un rescate para garantizar la seguridad de la vecina y descenderla de la zona montañosa.

El operativo se activó cerca de las 21 horas , cuando los equipos de emergencia recibieron el aviso sobre una persona lesionada en un sector de difícil acceso. Ante el alerta, se inició un procedimiento para asistir a la víctima y trasladarla hacia la zona urbana de la localidad.

Participaron del rescate los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios , personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén ( SIEN ), trabajadores de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y operadores de drones de la Policía de Neuquén , quienes colaboraron en las tareas de localización y rescate.

SMAndes_FedericoSoto Rescate de persona IMG_9945 La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Al arribar a la zona, los rescatistas verificaron que la mujer presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y que no estaba en condiciones de descender por sus propios medios, ya que el terreno presentaba desniveles y una zona boscosa de difícil acceso.

SMAndes_FedericoSoto Rescate de persona IMG_9952 Diversos organismos participaron en el operativo de emergencia, como el SIEN y Bomberos Voluntarios.

Un operativo de emergencia descendió a la víctima y fue asistida en el Hospital

Frente a este escenario, los bomberos llevaron adelante las maniobras para inmovilizar a la víctima y trasladarla de manera segura hasta un sector accesible para que los equipos sanitarios la movilicen de forma urgente hasta la base del operativo. Desde allí fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde recibió asistencia médica para evaluar las lesiones que sufrió.

Desesperado rescate de un padre y su hijo en el río Neuquén

Hace más de un mes y medio, la rápida respuesta del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario fue clave para rescatar con vida a un padre y un hijo de las aguas heladas del río Neuquén, bajo el dique Ballester.

Los bomberos recibieron un llamado de pedido de auxilio a las 15.57 para dos personas, un padre y su pequeño hijo de 7 años, porque se les había dado vuelta el kayak cuando se encontraban navegando en el río Neuquén. Estaban a la orilla de la compuerta en el dique Ballester. Ambos son oriundos de Vista Alegre Norte, de hecho residentes a pocos metros del lugar.

rescate- dique- Vista Alegre-2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

Activaron la guardia de bomberos de forma inmediata; partió una camioneta con una moto de agua. “En el término de 10 minutos estaba en el lugar; es una distancia importante, más o menos de unos 15 km, con alguna dificultad para ingresar por el tema de los bloqueos que tiene la orilla del dique, pero ingresamos, bajamos la embarcación y en menos de 5 minutos pudimos resolver la situación. Rescatamos primero al menor, que estaba muy asustado y con mucho frío. El agua está muy muy helada”, relató el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, a LM Neuquén.

Se había dado vuelta el kayak; el padre puso al pequeño sobre la embarcación, pero al haber perdido los remos, no tenían forma de volver a la orilla. “Rescatamos primero al menor y después fuimos por el mayor, que lo sacamos junto con la embarcación a tierra firme”, agregó Álvarez.