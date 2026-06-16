Extremo operativo de rescate en la nieve: una camioneta desbarrancó por la ruta

La acumulación de nieve y la baja visibilidad provocaron el despiste del rodado. La camioneta cayó por una pendiente pronunciada.

El conductor perdió la visibilidad de camino y siguió de largo en una curva cerrada.

Un operativo de emergencia se desplegó el sábado por la tarde en la zona de Paso del Arco , cuando una camioneta desbarrancó de la ruta y cayó por una pendiente pronunciada hasta quedar a metros de un arroyo, a unos 27 kilómetros de Villa Pehuenia . La acumulación de la nieve , la baja visibilidad del camino y la falta de cadenas obligatorias , fueron determinantes en el incidente vial.

El incidente se registró alrededor de las 17 del sábado 13 de junio, cuando la camioneta circulaba por un sector cordillerano reconocido por sus paisajes pero también por la compleja transitabilidad de camino durante la temporada invernal. El conductor explicó que la acumulación de nieve y la poca visibilidad de la calzada, provocó que perdiera el control del vehículo y terminó desviándose de la ruta.

La camioneta comenzó a caer por una pendiente pronunciada hasta detenerse a metros del arroyo Cordero . Ante la emergencia, se activó un protocolo conjunto entre Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, la Policía de Neuquén y el personal sanitario para asistir al conductor.

El oficial de Bomberos de Villa Pehuenia, Antonio Calalán, en declaraciones a Radio 7, explicó que los ocupantes del vehículo habían decidido emprender el regreso al notar un empeoramiento de las condiciones climáticas.

Rescate nieve familia el huecu La poca visibilidad del camino sumado a la acumulación de la nieve, provocaron el incidente vial.

Sin embargo, durante el descenso se encontraron con el fenómeno conocido como luz plana, que reduce drásticamente la percepción del relieve, ya que elimina el contraste y borra las referencias visuales del camino.

El extraño fenómeno climático que encandiló al ocupante de auto

La pérdida de visibilidad, sumada a la acumulación de nieve, la falta de experiencia del conductor y el uso de neumáticos inadecuados, carentes de las cadenas obligatorias para transitar por ese tipo de terreno, provocaron que el conductor siguiera de largo en una curva cerrada.

Viento Nieve Cordillera Tras el alerta, se activó un operativo en conjunto de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, la Policía de Neuquén y el personal sanitario para asistir al conductor.

A partir del episodio, desde el cuartel de bomberos insistieron en la necesidad de consultar diariamente el estado de las rutas y caminos antes de emprender viajes por la cordillera. Además, remarcaron que durante la época invernal rige la portación obligatoria de cadenas para evitar siniestros.

Asimismo, las autoridades recomendaron circular con el tanque de combustible lleno para garantizar la calefacción en el caso de quedar varados, notificar a familiares sobre el itinerario elegido y evitar aventurarse sin guías en caminos secundarios durante jornadas de clima inestable.