Exitoso rescate en medio de la nieve: una camioneta se perdió en el camino por el temporal

En medio de condiciones climáticas adversas, un vehículo recibió ayuda luego de perder la referencia de la ruta. Los ocupantes no salieron heridos.

Este sábado por la tarde se realizó un increíble rescate vehicular en la zona Paso del Arco en Villa Pehuenia bajo condiciones climáticas adversas. Al lugar arribaron bomberos voluntarios de la localidad y Moquehue tras recibir el llamado solicitando asistencia.

Todo ocurrió con presencia de nieve y escasa visibilidad. La dotación de Bomberos Voluntarios de la Central Nº 20 "Héroes de Malvinas", a bordo del móvil de Apoyo y Rescate, llegó al lugar contando inicialmente con el acompañamiento del móvil de Defensa Civil Municipal. También se sumó personal de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, que brindó apoyo y colaboración en las tareas.

Al arribar al sector, el personal constató que una camioneta había perdido la traza del camino y se había salido de la calzada, descendiendo algunos metros en dirección al arroyo, sin llegar a volcar.

Los ocupantes del vehículo eran dos adultos mayores, turistas que se encontraban alojados en una hostería de Villa Pehuenia.

rescate vehicular villa pehuenia

Debido a la complejidad del terreno y a las condiciones del lugar, se trabajó con herramientas manuales, utilizando lingas y palas, además del malacate eléctrico del móvil de rescate. Fue necesaria la implementación de distintas técnicas de anclaje e izamiento para lograr la extracción segura del vehículo.

El peligro de circular en temporada invernal

Luego de varias horas de trabajo, el servicio concluyó minutos antes de las 20 horas, sin registro de personas lesionadas ni daños de consideración, tanto entre los ocupantes como en el personal interviniente. Entrevistado por los rescatistas, el conductor manifestó haber perdido la referencia del camino debido a las condiciones imperantes.

El personal de Bomberos Voluntarios recordó a los turistas que al visitar estos lugares en temporada de invierno, se deben extremar las medidas de prevención, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, el estado de las rutas y caminos, la hora del día y las características del vehículo en el que se desplazan.

Asimismo, se recomienda consultar siempre la información oficial emitida por Vialidad Provincial y los organismos competentes antes de emprender cualquier viaje.

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cc