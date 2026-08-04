Según la famosa astróloga Mhoni Vidente, los movimientos astrales del mes traerán mejoras financieras para varios integrantes del zodiaco .

Los 5 signos que tendrán más suerte con el dinero en agosto 2026, según Mhoni Vidente

En materia astrológica , agosto 2026 llega con importantes novedades económicas para varios signos . De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga cubana Mhoni Vidente , los movimientos astrales de este mes abrirán la puerta a mejoras financieras para algunos integrantes del zodiaco occidental , además de novedades laborales y posibles viajes.

Agosto se perfila con una energía muy fuerte , marcada por la combinación de los eclipses de Sol y de Luna y la alineación de diversos planetas. "Este será un mes de soluciones y despertares" , afirmó la reconocida vidente, quien adelantó una oportunidad para soltar lo viejo y enfocarse en lo que cada signo necesita manifestar.

Agosto es un mes que llega cargado de una intensa energía de renovación y cambios profundos . En cuanto a temas de dinero , la Rueda de la Fortuna, el As de Oros y El Sol marcarán la pauta para el éxito financiero.

La famosa astróloga Mhoni Vidente.

De acuerdo a las predicciones de Mhoni Vidente, estos serán los signos más beneficiados:

Aries

En un mes de reinvención y liderazgo, se destacará en negocios, política y proyectos personales, aunque es recomendable mantener discreción sobre los planes por posibles envidias del entorno. También asoma la posibilidad de un viaje o una noticia positiva, sumado a una oportunidad de estudio vinculada a la administración o las finanzas.

Géminis

Transitará el cierre de ciclos y una fuerte expansión profesional, en especial si hay vínculos con el extranjero o empresas internacionales. Es clave para resolver temas legales pendientes y continuar la formación académica. También es un buen momento para emprender en marketing y hasta evaluar una mudanza fuera del país.

Leo

Encontrará una etapa ideal para priorizarse y construir estabilidad económica, incluso animándose a sumar más de una fuente de ingresos. Agosto dará la posibilidad de corregir errores financieros y legales del pasado.

Leo, uno de los signos beneficiados en los temas económicos en agosto.

Sagitario

Deberá tomar decisiones definitivas en lo laboral, en pareja y en el rumbo general de su vida. Se activarán los negocios, los viajes y las relaciones amorosas intensas. Agosto será un período de exploración y expansión personal que exigirá moderar el carácter impulsivo. Además, los trámites de visa o residencia tendrían una resolución favorable.

Capricornio

Augurios de viajes, éxito en asuntos legales y un notable crecimiento económico, según las cartas de El Sol y El Diablo. El dinero fluirá de manera constante, aunque se recomienda depurar relaciones tóxicas y cuidar el círculo cercano. La perseverancia laboral traerá frutos materiales, junto con posibles cambios de imagen o procedimientos estéticos.

Qué signos tendrán más suerte en el amor

Así como hay signos que en agosto tendrán suerte con el dinero, otros se verán beneficiados en uno de los aspectos más importantes: el amor. En este caso, los favorecidos son:

Libra

Experimentará una etapa de armonía en el corazón. La convivencia con la pareja mejorará y quienes estén solteros podrían conocer a alguien con quien exista una conexión inmediata.

Agosto será un mes positivo en el amor para varios signos.

Piscis

La sensibilidad característica de este signo jugará a su favor. Será una mes ideal para expresar sentimientos, fortalecer vínculos afectivos y cerrar ciclos emocionales que ya no aportan tranquilidad.

Tauro

La estabilidad será uno de los principales beneficios para los taurinos. Las relaciones sentimentales avanzarán con mayor seguridad y será un buen momento para hablar sobre planes a futuro.

Un arranque de mes para aprovechar las oportunidades

Más allá de las predicciones individuales, Mhoni Vidente afirmó que los primeros días de agosto -en especial hasta el domingo 9- serán favorables para organizar metas, fortalecer relaciones personales y actuar con determinación frente a las oportunidades.

La recomendación general es mantener una actitud positiva, evitar decisiones impulsivas y aprovechar la energía disponible para iniciar proyectos o resolver asuntos pendientes tanto en el amor como en el trabajo.