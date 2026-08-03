Fuerte choque entre un patrullero y una camioneta en Villa Traful: investigan cómo ocurrió el impacto
El incidente dejó a la Seccional de la Policía con un vehículo de reemplazo. Las imágenes del lugar muestran que el auto habría invadido el carril de las fuerzas.
Un impactante siniestro vial entre un patrullero de la Policía del Neuquén y una camioneta particular se registró días atrás en Villa Traful. El choque frontal sucedió cuando los agentes realizaban un patrullaje preventivo en un área con acumulación de nieve y condiciones climáticas adversas. En ese contexto, ambos vehículos impactaron de frente, provocando daños en la parte delantera de los rodados.
De acuerdo con la información preliminar a la que accedió Diario Andino, el hecho permanece bajo investigación y las autoridades esperan el resultado de las pericias para determinar cómo se produjo la mecánica de la colisión con un vehículo particular.
La seccional opera con un patrullero de reemplazo hasta la reparación del móvil
A raíz del impacto, la seccional de la Policía de Villa Traful opera con una camioneta de reemplazo a partir de que el móvil 4x4 resultara con importantes daños en ese siniestro. Según informaron, ya se llevan adelante las tareas de reparación del patrullero, para volver a brindar servicio cuanto antes.
La dependencia policial mantiene su funcionamiento habitual con una camioneta de reemplazo. Desde la fuerza señalaron que la medida garantiza la continuidad de las tareas operativas hasta que finalicen las reparaciones del móvil roto.
Las cámaras reflejan que la camioneta habría invadido el carril contrario
Mientras avanza la investigación para determinar la mecánica del choque, las imágenes del lugar muestran que el vehículo particular habría invadido el carril por el que circulaba el móvil de la fuerza.
La filmación también refleja que la calzada estaba cubierta con una importante acumulación de nieve al momento del accidente. Esa condición climática podría haber afectado la conducción de ambos vehículos y su influencia también será evaluada durante la investigación.
Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente si el choque dejó personas lesionadas ni se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que sucedió el siniestro. Tampoco trascendieron detalles sobre los daños sufridos por el vehículo particular involucrado.
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