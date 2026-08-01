De la defraudación a la inversión: Andacollo transformó un fraude millonario en una retroexcavadora 0km

Tras detectar sobrefacturación y desvío de fondos, el municipio denunció penalmente. La Justicia acordó la reparación con $137 millones. Ese dinero, más un aporte provincial, se usó para comprar una retroexcavadora 0 km que ya está trabajando en la localidad.

El caso explotó hace meses en Andacollo : " Horas máquina fantasma" y combustible que no se usaba. La denuncia apuntaba a una defraudación estimada en $128 millones contra el municipio.

La causa tuvo dos caminos. Por un lado, la Justicia avanzó contra los proveedores. Aceptó una Suspensión de Juicio a Prueba y como reparación económica los comerciantes involucrados se comprometieron a devolver $137 millones al municipio y a cumplir pautas de conducta por un año.

Por otro lado, la causa penal sigue abierta para los dos ex funcionarios municipales acusados de liderar el desvío de recursos públicos: Eduardo Argentino Zenteno y Carlos Daniel Leiva .

De la reparación al equipamiento

Ese dinero recuperado no volvió a una cuenta para quedar quieto. Con gestión municipal y el acompañamiento de Provincia, se transformó en una herramienta de trabajo.

A través del Decreto Provincial 1009/2026, el gobierno de Neuquén otorgó a Andacollo un aporte reintegrable de $35.000.000 de pesos. Sumado a los fondos de la reparación judicial, eso permitió la compra de una retroexcavadora 0 km marca JCB 3CX, equipada con martillo hidráulico. La máquina llegó este viernes y ya está operativa.

Para qué servirá

Al equipar con maquinaria propia a la administración local, el municipio adquiere plena autonomía operativa. Esta inversión elimina la subordinación a empresas contratistas y suprime los tiempos de espera burocráticos, acelerando la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.

La nueva retro, según informó prensa municipal, se incorporó de inmediato a los servicios esenciales: recambio y ampliación de redes de agua potable, gas y cloacas. Además, a caminos y conectividad: mantenimiento de calles y caminos rurales, e intervenciones rápidas ante emergencias climáticas

La palabra del municipio

Finalmente, el intendente Manuel San Martín hizo público el balance del proceso: "Hoy es un día de profunda satisfacción, justicia y reparación histórica para toda nuestra comunidad. Ya se encuentra en Andacollo la retroexcavadora 0 km, un logro que demuestra que cuando se actúa con transparencia, la verdad triunfa".

A su vez, el jefe comunal destacó que el equipamiento se concretó "gracias a la decisión política y firmeza" de haber realizado la denuncia penal al detectar el hecho.

También agradeció al gobernador Rolando Figueroa por el aporte de $35 millones que "hizo posible que esta reparación hoy sea una realidad".

Y cerró: "Con templanza, honestidad y gestión firme, los recursos del pueblo volvieron al pueblo".

Asi se cierra una parte de la compleja historia judicial de la localidad cabecera del departamento Minas: De la defraudación a la inversión. De la denuncia a una máquina trabajando para los vecinos.