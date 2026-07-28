Quién era la conocida vecina de Andacollo que falleció tras ser embestida por una moto

La mujer, que tenía 70 años, falleció cerca de las 23 de este lunes. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida.

Se confirmó la identidad de la mujer que falleció tras ser embestida por una motocicleta en Andacollo . El incidente vial se registró este lunes a las 20 en las calles de la localidad, cuando el conductor de la motocicleta impactó contra la mujer y le provocó graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo . El motociclista se fugó del lugar tras el siniestro.

La víctima fatal fue identificada como Teresa Muñoz , de 70 años. La Municipalidad de Andacollo despidió con dolor a la vecina y expresó su más sentido pésame a su familia en este difícil momento.

Por un error involuntario, en un primer momento se pensó que se trataba de una conocida artesana. Sin embargo, esto fue desmentido por la familia de la fallecida.

“En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposo, hijos, familiares, amigos y seres queridos. Acompañamos especialmente a nuestra compañera municipal, María Magdalena Contreras, abrazándola a ella y a toda su familia en este difícil proceso”, expresó en un comunicado municipal.

“Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y rogamos por la fortaleza necesaria para que puedan afrontar tan irreparable pérdida. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes la conocimos y apreciamos. Q.E.P.D”, agregó.

La víctima de 70 años falleció producto de las graves lesiones que sufrió.

Los mensajes de despedida en redes sociales

La muerte de Teresa Muñoz generó una profunda conmoción en Andacollo y eso quedó reflejado en las redes sociales, donde vecinos, excompañeros de trabajo, amigos y familiares multiplicaron los mensajes de despedida. En las publicaciones predominó el recuerdo de su calidez humana, su compromiso con el trabajo y el acompañamiento a sus seres queridos en este momento de dolor.

Muchos de los comentarios hicieron referencia a su paso por el hospital de la localidad, donde varios usuarios recordaron haber compartido jornadas laborales con ella. "Trabajadora incansable y luchadora", escribió Isabel Leiva, mientras que Cecilia Huenchuman aseguró que siempre recordará "esos momentos de risas en el hospital".

En la misma línea, Mirta Parra expresó: "Nos quedamos con tantos momentos compartidos, en el trabajo y en la vida", y Celia Porro la definió como "una gran persona y compañera".

Otros vecinos destacaron el vínculo cotidiano que mantenían con Teresa y el vacío que deja su partida. "Afkentu Vdz" lamentó que les hayan quedado "charlas pendientes", mientras que Jorge Luis Ríos, junto a Silvia Lumini, manifestó que acompañaban "a la distancia" a toda la familia porque no se encontraban en la localidad.

También hubo numerosos mensajes dirigidos directamente a sus seres queridos, con pedidos de fortaleza y consuelo en este difícil momento.

Entre las despedidas también aparecieron palabras que reflejaron el afecto que despertaba en la comunidad. "Vuela alto Doña Teresa", escribió Ruty Flutsch; "Descansá en paz, Tere querida", publicó Flor Bravo; y Sonia Figueroa envió un mensaje de acompañamiento para "su esposo, hijos, nietos, familiares y amigos". La mayoría de las publicaciones coincidieron en expresar el deseo de que descanse en paz y en enviar condolencias a toda la familia.

Además del dolor por la pérdida, algunos comentarios reclamaron que el hecho no quede impune. Juan Carlos Barros preguntó "¿dónde están las cámaras?" y, en otra intervención, escribió: "Queremos justicia", reflejando el pedido de esclarecimiento que comenzó a hacerse escuchar entre algunos vecinos tras la tragedia.