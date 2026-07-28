La UNCo dijo basta: denuncia penal por los ataques a los murales de la memoria y una persona identificada

El rector de la UNCo, radicó una denuncia en la Fiscalía Federal e identificó a una persona que ya tenía antecedentes en este tipo de acciones vandálicas.

La Universidad Nacional del Comahue presentó esta mañana en la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Neuquén una denuncia para que se investigue la sucesión de hechos de vandalismo ocurridos en murales, placas conmemorativas, espacios de memoria y expresiones artísticas pertenecientes a la institución. También pidió que se dispongan medidas cautelares de protección.

El escrito lo presentó el rector Christian Lopes , acompañado por la vicerrectora Lorena Higuera , la secretaria general Micaela Gomiz , la vicedecana de la Facultad de Humanidades Katia Obrist y la secretaria académica de esa facultad, Noelia Soriano Burgués .

“La Universidad es un espacio abierto a la pluralidad de ideas, al debate democrático, a la libre expresión y al respeto por las diferencias. Consideramos que ninguna discrepancia política, ideológica o cultural puede justificar la utilización de la intimidación, el hostigamiento, los daños al patrimonio público o las agresiones dirigidas contra quienes integran la comunidad universitaria”, sostiene la denuncia en su apartado de consideraciones institucionales, que agrega que esas conductas “resultan absolutamente incompatibles con los valores que inspiran a esta institución y con el Estado de Derecho”.

Los episodios denunciados son cuatro y se produjeron entre el 26 de junio y el 24 de julio. Según el escrito, “evidencian una modalidad de actuación que busca sustituir el diálogo y la convivencia democrática por la violencia, la intimidación y la destrucción de bienes públicos”.

La Universidad remarca además que la vandalización “no constituye únicamente un daño al patrimonio institucional, sino también una afectación a bienes culturales y simbólicos que representan la historia, la identidad y los valores compartidos por la comunidad universitaria”.

Según una fuente de la Casa de Estudios, ese día dos personas ingresaron filmando y retiraron una bandera del personal no docente durante un cruce con una autoridad académica que se encontraba sola en el edificio. Hubo una discusión donde fue agredida verbalmente la exsecretaria Académica de la UNCo, Teresa Braicovich. La bandera fue recuperada tras el reclamo.

El pasado 13 de julio, el mural del Che Guevara ubicado en el playón central de la UNCo fue intervenido por una persona que pintó una bandera argentina sobre la imagen. Horas más tarde, un grupo de artistas, estudiantes y militantes de distintos espacios políticos restauró la obra.

Los murales tapados en la UNCo.

El episodio es conocido porque se identificó a una persona que es profesor de violín en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) de Río Negro, ya había protagonizado un hecho similar el 29 de junio en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), donde cubrió con pintura gris otro mural histórico del Che Guevara.

Aquella vez la Universidad Chubutense también lo denunció penalmente y pidió una medida cautelar de prohibición de acercamiento.

El último hecho registrado fue el ataque a los murales del edificio Noemí Labrune, sede de la Facultad de Humanidades, denunciado por el Centro de Estudiantes de Humanidades (CEHuma): fueron pintadas las imágenes del Che Guevara, de Santiago Maldonado y de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Un fenómeno que crece en otras universidades

El caso de la UNCo no es aislado, ya que además de la denuncia de la UNPSJB en Chubut, la Universidad Nacional de Córdoba repudió días atrás el vandalismo sobre murales de Ciudad Universitaria que retrataban a Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo, referentes del movimiento obrero y de la comunidad trans cordobesa.

La lógica se repite con intervenciones filmadas y difundidas en redes por militantes libertarios, con foco en imágenes vinculadas a derechos humanos y memoria, en momentos de tensión política por el financiamiento universitario.