Demandó a Flybondi por dos vuelos cancelados y le ganó, pero con sabor a poco

Un vecino de la región recurrió a la justicia federal para sacarse la amargura y exigir una indemnización por la situación que le tocó vivir. La respuesta estuvo lejos de sus pretensiones.

El pasajero de la región que demandó a Flybondi hizo dos intentos para viajar en distintas fechas pero los vuelos fueron cancelados.

El enojo de varios pasajeros frustrados de la línea aérea Flybondi deriva en demandas ante distintos tribunales. En las últimas horas, se conoció un fallo del juzgado federal de Neuquén 1, que definió una vieja presentación de un vecino de la región. Más allá de que se resolvió a su favor, el monto que recibirá se ubica muy lejos de sus pretensiones.

En los últimos años, la empresa FlyBondi protagonizó cancelaciones de vuelos en forma casi reiterada en gran parte del país. En este aspecto, Neuquén capital no fue la excepción y algunas personas damnificadas no se quedaron de brazos cruzados: decidieron demandarla ante los juzgados federales.

El pasajero que avanzó con una demanda en el juzgado 1 vivió dos sinsabores seguidos con Flybondi, que revelan su inicial confianza en la aerolínea low cost y que, sin embargo, vio frustrados sus dos intentos de llegar a Córdoba capital desde Neuquén.

El primer viaje fue adquirido con anticipación, el 13 de septiembre de 2024, por un monto superior a los 100 mil pesos. Lamentablemente, el día del viaje, el 20 de septiembre, recibió un correo electrónico anunciándole la suspensión del vuelo por “razones operativas”.

Confiado y a pesar de que no logró la devolución del primer pasaje, adquirió otro servicio para el 23 de septiembre. Sin embargo, el 22 de septiembre, otro correo electrónico de Flybondi le anunció la suspensión del vuelo por “razones operativas”.

Ante la necesidad de viajar en forma urgente por razones laborales, terminó optando por Aerolíneas Argentinas, haciendo un viaje a Mendoza y, luego, a Córdoba. Este trayecto lo concretó el 24 de septiembre de 2024 y se llevó a cabo “en tiempo y forma”, según el fallo que se conoció en el inicio de esta semana.

Un pedido por la ley de defensa del consumidor

Los abogados del damnificado no se guardaron nada a la hora de la demanda y plantearon el grave incumplimiento de la aerolínea, destacando que no se brindó el servicio aéreo pactado, el servicio postventa, no se reintegró el dinero cobrado por los pasajes emitidos y no se brindó una alternativa a los efectos de solucionar el problema.

En cuanto a lo estrictamente legal, los representantes legales del pasajero pidieron la aplicación de la ley 24.240 de defensa del consumidor.

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Finalmente, sobre los rubros que solicitaron un resarcimiento, se enumeraron el reintegro de los pasajes cancelados, el valor del pasaje pagado a Aerolíneas Argentinas y los daños moral y punitivo, entre otros conceptos.

Encendida defensa de Flybondi

La apoderada de Flybondi hizo una encendida defensa de la conducta de la aerolínea y negó que su parte “cancele y reprograme decenas de vuelos por día y que ofrezca pasajes de vuelos en su sitio web que nunca operará”.

Por último, aseguró que devolvieron los montos de los pasajes el 14 de noviembre de 2024.

Derecho aeronáutico

A su turno, la jueza federal que intervino, hizo un repaso de las presentaciones de las partes en conflicto y aclaró que se pronunciaría, prioritariamente, de acuerdo a lo que establece el Derecho aeronáutico.

En este marco, indicó que se incumplió la obligación contractual.

Por otro lado, resaltó que en el descargo de Flybondi se hizo mención a una cancelación por razones operativas aunque “sin explicar en qué consistieron”.

Un monto indemnizatorio mucho menor de lo pretendido

A pesar del pronunciamiento a favor del pasajero, el juzgado federal neuquino mostró sus diferencias en relación a los montos indemnizatorios pretendidos. En concepto de daño moral, se solicitaron 2,6 millones de pesos y, se fijó un monto mucho menor, de apenas medio millón de pesos.

En cuanto al daño punitivo, la responsable del juzgado, María Carolina Pandolfi, también se pronunció en contra de lo solicitado por el pasajero.

De esta forma, la demanda que pretendía un resarcimiento que superaba los 7,4 millones de pesos y un poco más de 500 dólares por daños y perjuicios, quedó limitada a solo $1.376.641 por daños material y moral.