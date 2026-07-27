Temporal en Neuquén: los conductores locales son los que menos respetan las indicaciones

Desde la Secretaría de Emergencias y Control de Riesgo anunciaron que se esperan más nevadas a lo largo de la semana.

Neuquén fue azotado por un fuerte temporal el fin de semana.

La provincia de Neuquén atravesó un fin de semana semana marcado por un complejo temporal , con nevadas en la cordillera, lluvias intensas en distintas regiones, crecimiento de ríos y complicaciones en varias rutas.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos advirtieron que el escenario continuará durante los próximos días y recomendaron evitar viajes innecesarios, especialmente durante la noche.

Durante dos entrevistas brindadas a Radio 7, funcionarios de Defensa Civil, Vialidad Provincial y la Secretaría de Emergencias detallaron el panorama actual y las medidas desplegadas para asistir a conductores y prevenir incidentes.

Pronostican más nieve y lluvias durante toda la semana

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó que el ingreso de un frente frío y húmedo provocó fuertes nevadas en el sur provincial y lluvias intensas en sectores del centro y norte neuquino.

Según indicó, las condiciones invernales persistirán durante los próximos días, con nuevas nevadas previstas entre la noche del martes y el jueves, además de precipitaciones y bancos de niebla en distintos corredores viales.

"Seguimos avizorando condiciones complejas, invernales, no críticas, pero sí para tomar las máximas precauciones", señaló.

Además, advirtió que las lluvias aceleraron el derretimiento de nieve acumulada en alta montaña, generando aumentos en los caudales de ríos y arroyos cordilleranos.

Por otro lado, Cruz explicó que existen riesgos en distintos puntos de las rutas nacionales 237 y 40, especialmente en la zona de Siete Lagos, donde ya se registraron interrupciones parciales para retirar material que cayó sobre la calzada.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, agregó que los equipos provinciales monitorean varios sectores considerados sensibles.

La funcionaria recomendó evitar la circulación nocturna en estos sectores debido a la menor visibilidad y al aumento de los riesgos asociados a derrumbes.

Los conductores locales, entre los que más incumplen

Ortiz Luna también llamó la atención sobre el incumplimiento de medidas básicas de seguridad.

Según explicó, los principales problemas se registran entre conductores de camiones y colectivos que no utilizan cadenas cuando corresponde.

Sin embargo, sorprendió al señalar que los automovilistas neuquinos aparecen entre quienes más desobedecen las recomendaciones.

"Los turistas suelen ser más cuidadosos porque desconocen el terreno. Los locales muchas veces confían demasiado en su experiencia y no utilizan las cadenas", afirmó.

Las rutas con mayores complicaciones

Aunque actualmente las rutas provinciales permanecen habilitadas, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución en varios corredores.

Entre los sectores más comprometidos aparecen las rutas provinciales 13, 46, 63 y 65

En estos caminos se registran importantes acumulaciones de barro y deterioro de la calzada producto de las precipitaciones.

También se solicitó precaución en las rutas nacionales 237, 40 y 234, donde las banquinas se encuentran reblandecidas por la humedad.

Las autoridades remarcaron que las condiciones pueden cambiar rápidamente incluso en trayectos cortos.

"Una persona puede salir de Piedra del Águila con el asfalto seco y encontrarse nevando al llegar a otra zona del recorrido", explicó Alfonso.

Preocupación por los camiones retenidos hacia Chile

Otro de los temas que genera preocupación es el importante flujo de transporte internacional hacia el paso Pino Hachado.

El cierre del paso Cristo Redentor, en Mendoza, provocó que numerosos transportistas eligieran Neuquén como alternativa para cruzar hacia Chile.

Ortiz Luna informó que actualmente existen alrededor de 200 camiones retenidos en distintas localidades, mientras que Alfonso elevó esa cifra a unos 250 vehículos sólo en Las Lajas.

Los retenes se distribuyen principalmente en:

Zapala.

Las Lajas.

Cutral Co.

Arroyito.

Ante este escenario, la provincia implementó un operativo especial para monitorear la situación sanitaria de los conductores y coordinar el avance de los convoyes.

Según explicaron, los camiones son liberados progresivamente de acuerdo con la capacidad operativa del complejo fronterizo.

Recomendaciones para viajar

Frente a este escenario, las autoridades reiteraron una serie de medidas preventivas:

Evitar viajar de noche.

Consultar el estado de rutas antes de salir.

Portar cadenas adecuadas para el vehículo.

Saber colocarlas correctamente.

Circular con el tanque de combustible lleno.

Llevar ropa de abrigo.

Contar con agua y alimentos.

Respetar las indicaciones de Policía y organismos de emergencia.

Desde la Secretaría de Emergencias remarcaron que las condiciones meteorológicas continuarán siendo variables durante toda la semana, por lo que recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.