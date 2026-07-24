Fuerte temporal de nieve en Neuquén: ya se acumularon más de 20 centímetros y cerraron varias rutas

Las intensas nevadas obligaron a las autoridades a cortar la circulación en diversos caminos. Piden evitar viajar mientras continúan las nevadas.

El temporal complica la circulación en la provincia de Neuquén.

El fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera de Neuquén provocó este viernes importantes complicaciones en la transitabilidad. La acumulación supera los 20 centímetros en algunos sectores, lo que obligó a cerrar diversos caminos clave.

Las intensas nevadas comenzaron a generar serias dificultades durante la jornada y mantienen trabajando a equipos de Vialidad Nacional, empresas viales y guardaparques para despejar caminos y asistir ante cualquier contingencia.

Esta tarde, Vialidad Nacional informó un corte preventivo para todo tipo de vehículos sobre la Ruta 40 , entre el empalme con la Ruta 231 y la Ruta 63 , en el sector de Río Hermoso - Camino de los Siete Lagos.

La medida comenzará a regir desde las 20 de este viernes y se extenderá hasta las 8 del sábado, debido a las condiciones extremas provocadas por el temporal.

Además, el organismo recordó que quienes circulen por la cordillera deberán portar cadenas físicas obligatorias, evitar viajar durante la noche y conducir con extrema precaución.

Paso Cardenal Samoré, cerrado durante toda la jornada

Las condiciones climáticas también obligaron a cerrar el Paso Internacional Cardenal Samoré, que permanece intransitable para todo tipo de vehículos.

Desde Vialidad Nacional informaron que la calzada presenta una importante acumulación de nieve y que las nevadas continúan con gran intensidad, mientras equipos trabajan para despejar el corredor internacional.

Por el momento no hay una estimación sobre la reapertura y las autoridades pidieron no dirigirse hacia el paso fronterizo.

Más de 20 centímetros de nieve en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El Parque Nacional Nahuel Huapi también emitió una serie de advertencias por la fuerte nevada. En la zona norte, sobre la Ruta 65, en el empalme con la Ruta Nacional 40, se registró una acumulación superior a los 20 centímetros de nieve, mientras maquinaria vial trabaja para mantener despejada la calzada.

En tanto, en la zona noroeste, que comprende la Ruta Nacional 231 y el Camino de los Siete Lagos, también se informó una importante acumulación de nieve y se pidió evitar circular salvo que sea estrictamente necesario.

La situación también afecta a la zona centro del parque, donde el camino a Challhuaco ya acumula unos 15 centímetros de nieve, por lo que se recomendó suspender cualquier desplazamiento.

Piden no viajar hacia la cordillera

Frente al avance del temporal, guardaparques recorren distintos sectores para colaborar con la contingencia y brindar asistencia.

Las autoridades reiteraron el pedido de no circular si no es imprescindible, respetar la alerta meteorológica vigente y consultar el estado de rutas, caminos y senderos antes de emprender cualquier viaje.

Mientras continúan las nevadas en la cordillera neuquina, los organismos insistieron en que la mejor medida de prevención es postergar los viajes hasta que mejoren las condiciones climáticas y se normalice la transitabilidad en los principales corredores turísticos de la provincia.