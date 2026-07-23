Condenaron a un ladrón reincidente de Vaca Muerta, a seis horas de ser detenido: también golpeó a un hombre

El hombre tenía antecedentes penales y pesaba un pedido de captura de la Justicia de Tucumán. El sospechoso atacó al dueño de una despensa y le provocó heridas en la cabeza.

El hombre de 31 años tenía antecedentes penales y pesaba un pedido de captura de la provincia de Tucumán.

El principal sospechoso de cometer dos robos en la misma semana en comercios de Añelo , uno de ellos con un arma blanca, fue detenido y condenado a cinco años de prisión efectiva, tan solo seis horas después de su detención. El hombre identificado como Jhonatan Ezequiel Díaz tenía antecedentes policiales por robo simple y tenía un pedido de captura de la Justicia de Tucumán.

La detención se realizó durante un allanamiento realizado por la División Investigaciones Añelo , en el marco de una causa por robo calificado impulsada por la Fiscalía Única de Vaca Muerta Sur . Los agentes llevaron adelante el procedimiento en una vivienda del barrio La Meseta, donde se llevó adelante la detención del hombre de 31 años.

Fuentes policiales en declaraciones a LM Neuquén explicaron: “Se inició una investigación a raíz de dos hechos delictivos efectuados en menos de una semana, cometidos por la misma persona. A través de un relevamiento de cámaras se pudo observar los tatuajes del sospechoso y eso permitió identificar a la persona”.

Con la descripción física obtenida durante la investigación, el personal policial realizó un nuevo relevamiento de las cámaras de vigilancia, lo que permitió establecer el barrio de residencia del sospechoso e identificar la vivienda.

De esta manera, la fiscal de caso Eugenia Titanti dio la orden de allanamiento y los agentes llevaron adelante el procedimiento con el apoyo de personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y otras áreas especializadas.

El allanamiento contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

El allanamiento descubrió elementos robados y la indumentaria utilizada en el ilícito

Durante la requisa, la Policía secuestró prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los dos hechos investigados. Los agentes recuperaron perfumes, una gorra y cajas con calzado infantil denunciados como robados en uno de los hechos delictivos. Además, los uniformados detuvieron al hombre de 31 años, residente de la vivienda.

La detención del sospechoso se realizó por la vinculación con dos robos a comercios de Añelo que sucedieron en la misma semana. El primero ocurrió el 10 de julio, entre las 2:55 y las 3:12 de la madrugada, en un local comercial ubicado sobre la calle San Martín.

El hombre de 31 años tenía pedido de captura en la provincia de Tucumán.

El hombre ingresó al comercio tras forzar las cerraduras de la puerta de entrada con una barreta, una vez en el interior del lugar se robó diferentes productos como zapatillas, gorras, camperas y perfumes, que después guardó en una bolsa de nylon. Además, se llevó dinero en efectivo.

Cómo fueron los robos y el ataque al comerciante

El segundo hecho se registró el 18 de julio pasado, aproximadamente a las 19:50, en una despensa del barrio La Meseta. Al principio, Díaz le pidió un vino al dueño del local y posteriormente comenzó a agredirlo con insultos. El hombre se acercó al comerciante, sacó un arma blanca de su pantalón y la apuntó contra su rostro. Luego, le dio un golpe en la cabeza con el cuchillo y le provocó un corte en el cuero cabelludo.

Mientras la víctima de 65 años pedía ayuda por una ventana, Díaz tomó alrededor de 80 mil pesos de la caja registradora, las llaves del comercio y escapó.

“El hombre es detenido por dos robos, el segundo agravado por el uso de arma. El primero utilizando la modalidad de oportunista, ingresa a un local comercial y se apodera de varios elementos que luego fueron recuperados en el allanamiento” indicaron fuentes policiales.

“El segundo hecho fue en una despensa del mismo barrio de su vivienda, en La Meseta. Allí atacó al propietario que es una persona mayor de edad, que estaba solo y lo atacó con un cuchillo” agregó.

A raíz del hallazgo de prendas de vestir y otros elementos robados en el primer comercio, la fiscal del caso María Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal lograron una condena mediante un juicio abreviado, donde el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la pena impuesta.

Díaz fue condenado a cinco años de prisión efectiva tan solo seis horas después de su detención.

El ladrón aceptó su responsabilidad y fue condenado a cinco años de prisión

La pena impuesta fue de cinco años de prisión efectiva junto con la declaración de reincidencia, dado que Díaz cuenta con antecedentes condenatorios por robo cometidos en la provincia de Tucumán.

El juez de garantías Juan Manuel Kees avaló los términos del juicio abreviado y declaró la responsabilidad penal de Díaz por el delito de robo simple y robo agravado por el uso de arma, en concurso real y en carácter de autor.

Finalmente, la Justicia resolvió condenarlo a cinco años de prisión efectiva que comenzó a cumplir de forma inmediata con su detención en una comisaría de Añelo, hasta que se habilite su traslado a una unidad penitenciaria.