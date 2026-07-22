Transportarán dos enormes estructuras por las rutas de Neuquén: piden extremar las precauciones

Desde la empresa responsable de la maniobra advirtieron que habrá demoras y solicitaron evitar maniobras de sobrepaso. El recorrido en detalle.

La empresa Servicios Petroleros Uribe S.A. (SPUSA) informó que este miércoles 23 de julio llevará adelante un operativo especial para el traslado de dos virolas correspondientes a un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos , una maniobra de grandes dimensiones que demandará gran parte de la jornada y que afectará la circulación en distintos sectores de la provincia del Neuquén.

Debido al tamaño de la carga, la compañía solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal de seguridad y prever posibles demoras, especialmente en el trayecto comprendido entre Plaza Huincul y Añelo , donde se concentrará gran parte del recorrido.

Según detalló SPUSA, las estructuras serán transportadas sobre dos carretones de anchos especiales , que en conjunto alcanzarán un ancho total de 9,6 metros , acompañados por vehículos guía de la empresa durante todo el trayecto.

El operativo comenzará alrededor de las 8:15 desde la base El Pampeano, en Plaza Huincul, y se extenderá hasta aproximadamente las 19, cuando el convoy arribe al yacimiento Rincón de Aranda, destino final de las piezas transportadas.

El recorrido

El recorrido previsto iniciará sobre la Ruta Nacional 22, en dirección a Challacó, partiendo desde el predio de Tornería El Pampeano SRL hasta una dársena de incorporación, para luego continuar por un camino interno.

Posteriormente, los vehículos ingresarán a la Ruta Provincial 17, donde recorrerán el tramo comprendido entre Plaza Huincul y el Dique Portezuelo. Allí atravesarán los sectores de Portezuelo Grande y Portezuelo Chico, donde deberán avanzar a paso de hombre debido a las características del camino y a las dimensiones de la carga.

Desde ese punto, el convoy continuará por la misma ruta hasta ingresar a Añelo. En esa localidad girará para tomar la Ruta Provincial 7 y luego volverá a incorporarse a la Ruta Provincial 17, desde donde continuará hacia la Ruta Provincial 8 hasta llegar al yacimiento donde serán instaladas las estructuras.

La empresa informó que el traslado contará con un importante dispositivo de seguridad. Además de los vehículos guía propios, participará personal especializado de Calidad, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE) y habrá acompañamiento permanente de la División de la Policía, con el objetivo de ordenar el tránsito y prevenir incidentes durante toda la operación

SPUSA explicó que el convoy realizará paradas planificadas a lo largo del recorrido. La empresa aclaró que el sobrepaso de los carretones únicamente podrá efectuarse durante esas detenciones y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, ya que una maniobra imprudente podría representar un riesgo tanto para quienes participan del operativo como para el resto de los usuarios de la vía.

Por ese motivo, recomendaron respetar en todo momento las señales e indicaciones impartidas por el personal policial y por los equipos encargados del traslado.

Finalmente, la compañía realizó un pedido expreso de colaboración a la comunidad y a todos los organismos involucrados para garantizar que el operativo pueda desarrollarse sin inconvenientes. También solicitó difundir la información a través de medios de comunicación y redes sociales, con el fin de que quienes tengan previsto viajar entre Plaza Huincul, Añelo y la zona de Rincón de Aranda puedan organizar sus desplazamientos con anticipación y contemplar las demoras que podría ocasionar el paso de este transporte especial.