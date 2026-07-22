Advierten por un temporal más intenso que golpeará a Chile: confirman 13 muertos y 7 desaparecidos

Alertan por un nuevo fenómeno que algunos meteorólogos han catalogado como “el más fuerte de la semana”. Se esperan intensas lluvias y viento.

Las intensas lluvias y vientos afectaron a varias zonas de Chile, pronostican que este jueves recrudecerán las malas condiciones climáticas.

En las últimas horas, el gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe por un fuerte temporal que azota diferentes regiones del país desde hace una semana. El impacto del fenómeno conocido como "Niño Godzilla" ha provocado graves daños en viviendas, rutas y servicios básicos, mientras más de 100.000 habitantes permanecen aislados.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó las principales cifras asociadas al sistema frontal que afecta a Chile entre las regiones de Atacama y La Araucanía .

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó este miércoles que hasta el momento se registran 13 fallecidos, 7 desaparecidos, 2.281 damnificados, 1.412 albergados y 63.005 personas aisladas.

También reportó 81 viviendas destruidas, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 viviendas en evaluación.

Tras varios episodios de lluvias registrados en los últimos días en la zona central, que han dejado acumulados superiores de los 200 mm en varios sectores, este miércoles 22 habrá una breve pausa, al menos entre Valparaíso y el Maule.

Rutas cortadas, colapso de servicios y suspensión de clases

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, indicó que se mantiene el monitoreo permanente ante riesgos de activación de quebradas, crecidas de cauces y otros efectos posteriores al sistema frontal.

Una de las situaciones más complejas continúa siendo el corte de agua potable que afecta a la conurbación de La Serena y Coquimbo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que cerca de 139 mil clientes permanecen sin suministro y que, por ahora, no existe una proyección de normalización antes del sábado.

Informó que se habilitó nuevamente la Ruta 5 en la Región de Coquimbo y que continúan los trabajos para recuperar la conectividad en la Región de Atacama y en las localidades que aún permanecen aisladas.

En materia educacional, las autoridades confirmaron que este miércoles continuará la suspensión de clases en toda la Región de Coquimbo, la zona continental de la Región de Valparaíso, la provincia del Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, en Atacama, además de las comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

Durante el balance también se abordó la situación del suministro eléctrico. El biministro Alvarado confirmó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inició un procedimiento sancionatorio contra Chilquinta por los prolongados cortes registrados durante la emergencia, sin descartar que otras distribuidoras puedan enfrentar procesos similares.

Alerta: este jueves llegaría “el temporal más intenso”

Según advierten los especialistas, durante la noche del miércoles 22 de julio, llegaría un nuevo sistema frontal que algunos meteorólogos han catalogado como “el más fuerte de la semana”.

De acuerdo a lo que alertaron, sus efectos se sentirán en gran parte del país desde la madrugada del jueves 23.

Aunque el mismo miércoles no habrá lluvia en la Región Metropolitana, se trataría de una pausa breve, pues las precipitaciones retornarían el jueves, producto del frente que afectará desde el sur hasta el centro-norte de Chile.

La meteoróloga de Meteored, Viviana Urbina, advirtió en la plataforma que este frente “debe ser uno de los más potentes de la semana, tanto por sus vientos como por la intensidad y extensión de sus lluvias y nevadas”.

Cuáles son las regiones más afectadas

Según publica Meteored, un nuevo temporal se está aproximando desde el Pacífico y aterrizará sobre Chile central en la madrugada de este jueves 23.

Los vientos se intensificarán con rachas de hasta 80 km/h se podrían registran en localidades costeras como Concepción y Dichato, en Biobío, y también Cobquecura, en Ñuble.

La banda frontal alcanzará la región de Maule en horas de la mañana. Se espera que ya en la tarde deje precipitaciones más leves y aisladas entre O'Higgins y Valparaíso. Por otro lado, están previstos chubascos de nieve en toda la cordillera central, pudiendo caer hasta el tramo de Coquimbo.

Durante la jornada se registrarían acumulados de hasta 30 mm en Biobío y Ñuble, mientras que en regiones como Maule y O'Higgins, estarían entre 9 y 15 mm. Más al norte, los montos serán menores y no superarían los 10 mm en la Región Metropolitana y los 13 mm en la parte sur de Valparaíso.