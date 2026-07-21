La familia de Catalina, atropellada por una policía, necesita $8 millones para adaptar su casa: "La vida cambió"

Mientras avanza en su rehabilitación en el Instituto Fleni, sus padres pidieron ayuda para realizar obras de accesibilidad.

La familia de Catalina mostró como vivieron la final del mundial.

La recuperación de Catalina Galcerán , la niña de Plottier que fue atropellada por un móvil policial el 19 de noviembre de 2025, continúa con señales alentadoras. Sin embargo, mientras la pequeña avanza en su tratamiento de neurorehabilitación, su familia enfrenta otro desafío: reunir casi 8 millones de pesos para adaptar la vivienda donde continuará con su recuperación cuando pueda regresar a Neuquén.

En ese contexto, la familia presentó un pedido formal de asistencia económica tanto al Municipio de Plottier como al Gobierno de la provincia de Neuquén , con el objetivo de financiar las obras de accesibilidad que serán indispensables para la nueva etapa del tratamiento.

En una entrevista con CadenaUno, su padre, Esteban Galcerán , explicó que la evolución de la niña los mantiene esperanzados, aunque aclaró que se trata de un proceso muy largo.

"Catalina viene respondiendo en todo lo que es lo cognitivo y su conciencia de tiempo y de espacio realmente está muy bien", contó.

Sin embargo, remarcó que la recuperación es lenta y exige mucha paciencia.

"Esto es una cosa bastante larga, la recuperación es muy a cuentagotas", señaló. Y agregó que la lesión sufrida por su hija "la desconectó un 100%" y que ahora el objetivo es recuperar, paso a paso, cada una de las funciones comprometidas.

El padre reconoció además que la ansiedad juega un papel importante durante el proceso. "Uno ya quiere que hable, ya quiere que termine, pero esto lleva tiempo", expresó.

Un tratamiento que cambió la vida de toda la familia

Actualmente Catalina permanece internada en el Instituto Fleni de Escobar, un centro especializado en neurorehabilitación. Sus padres se alternan para acompañarla durante todo el tratamiento y descansar algunas horas.

"La vida cambió, ya no existe la vida que teníamos, ya es otra cosa", resumió Esteban al describir el impacto que tuvo el accidente.

También explicó que la obra social cubre gran parte del tratamiento y les consiguió un alojamiento ubicado a unos 20 minutos a pie del instituto, aunque reconoció que la situación económica es cada vez más compleja.

"Hoy mi situación personal es muy acotada. Me preocupa el futuro porque el futuro es con Catalina y quiero brindarle lo mejor que puedo", sostuvo.

Casi $8 millones para adaptar la vivienda

Mientras continúa la rehabilitación, la familia ya comenzó a preparar el regreso de Catalina a Plottier. A través de un comunicado difundido por su madre, Paola Marifil, informaron que solicitaron ayuda económica a la intendenta Malena Resa y también al Gobierno provincial para realizar las reformas necesarias en la vivienda.

Según explicaron, Catalina presenta lesiones cervicales y secuelas motoras, por lo que necesitará una casa completamente accesible para poder desplazarse en silla de ruedas y continuar con su rehabilitación.

El presupuesto asciende a 7.884.000 pesos, sin contemplar todavía el costo de instalación de una de las puertas principales.

Las obras incluyen la colocación de dos puertas dobles para el comedor y el garaje, una puerta doble para la habitación de Catalina, una puerta corrediza de tres hojas, la construcción de una vereda que conecte los distintos ambientes de la vivienda y la instalación de un ventiluz en el baño.

La familia aclaró que no se trata de remodelaciones estéticas, sino de intervenciones indispensables para garantizar la accesibilidad y permitir que la niña pueda desplazarse de manera segura dentro de su hogar.

Alias para colaborar

Mientras esperan una respuesta oficial al pedido presentado ante las autoridades, los padres también iniciaron una colecta solidaria para afrontar los gastos que siguen apareciendo durante el tratamiento y los que demandará el acondicionamiento de la vivienda.

Catalina cantando el himno nacional en la previa de la final del mundial.

Según el comunicado difundido por su madre, hay un alias para realizar donaciones: puerto.pelon.miel, a nombre de Marifil Paola.

Para realizar aportes a la familia para su subsistencia mientras continúa el tratamiento de Catalina, reciben dinero mediante el alias de Mercado Pago "catagalceran", a nombre de Esteban Roberto Galceran. "Le puse Cata Galcerán justamente para que la conexión sea seria y no haya mil alias dando vueltas", explicó Esteban.

Esteban aclaró que las donaciones en ambos alias se utilizarán en las reformas.

Además, agradeció el acompañamiento recibido desde el accidente y aseguró que hoy la familia atraviesa una etapa diferente. "Catalina está fuera de todo ese capítulo de riesgo", afirmó, al tiempo que invitó a quienes quieran conocer su evolución a comunicarse con ellos. "Al contrario, nos alienta", concluyó.