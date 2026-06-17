La vuelta a casa de Catalina ya empezó a planificarse: adaptan su vivienda mientras avanza su recuperación

Mientras la niña continúa rehabilitándose en Buenos Aires tras ser atropellada por una policía, su familia y vecinos impulsan mejoras para preparar el regreso a un hogar adaptado a sus nuevas necesidades.

La familia de Catalina prepara todo para su regreso a Plottier.

Aunque Catalina todavía tiene un largo camino por recorrer en su rehabilitación, su regreso a Neuquén ya comenzó a pensarse. A cientos de kilómetros de Plottier, donde continúa con su tratamiento en Buenos Aires, los preparativos para el día en que vuelva a casa empezaron mucho antes de que exista una fecha de alta médica.

La noticia de que podrían realizarse obras de accesibilidad en su vivienda despertó ilusión entre familiares, amigos y vecinos. No porque implique que el alta sea inminente, sino porque representa algo mucho más profundo: la posibilidad concreta de imaginar a Catalina nuevamente en su barrio, cerca de su plaza, de sus afectos y de la vida que el accidente interrumpió.

“Es un trabajo que hay que anticiparlo”, explicó su papá, Esteban Galcerán, en declaraciones radiales. “El Fleni empieza preguntándote cómo es tu casa, las medidas de los ambientes, cómo es el barrio. Te preparan para el momento en que tenga que volver”, detalló.

Desde que Catalina ingresó al programa de rehabilitación, los profesionales comenzaron a trabajar no solo sobre su recuperación física y neurológica, sino también sobre el entorno al que deberá regresar cuando llegue el momento.

Por eso las consultas fueron mucho más allá de la salud de la niña. “Te preguntan cómo son las instalaciones, si hay escalones, si la casa tiene primer piso, cómo es el baño, cómo es el ingreso. Analizan todo”, contó Esteban.

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A medida que la recuperación avanza, aparecen nuevas necesidades. Una silla de ruedas adaptada, elementos especiales para el baño, espacios de circulación más amplios y accesos adecuados forman parte de los requerimientos que los especialistas evalúan para garantizar que el hogar sea un lugar seguro y funcional.

“Después ellos te devuelven información y te dicen qué cosas habría que modificar. Te van preparando para una futura alta”, explicó.

Sin embargo, aclaró que eso no significa que Catalina esté cerca de regresar.

“Todavía tiene mucho por recuperar. Tiene bastante terapia por delante”, señaló. “Todavía tiene mucho por recuperar. Tiene bastante terapia por delante”, señaló.

Una ayuda que empezó a movilizar al barrio

La posibilidad de adaptar la vivienda comenzó a tomar forma a partir de distintas iniciativas solidarias que surgieron en los últimos meses.

Según relató Esteban, todo empezó con conversaciones informales y gestos de personas que quisieron ayudar. “Uno dijo: 'Hagamos una rifa', otro acercó una idea, después aparecieron personas diciendo que podían colaborar. Todo se fue dando de manera espontánea”, contó.

Entre esas iniciativas surgió también la posibilidad de realizar mejoras vinculadas a la accesibilidad en el sector donde vive Catalina. El padre de la niña explicó que algunas personas vinculadas al municipio se comunicaron para interiorizarse sobre la situación, aunque aclaró que no recibió una confirmación formal sobre obras específicas.

“Un concejal habló con nosotros, pero lo hizo de manera personal y pidió no tener publicidad”, relató.

Más allá de los anuncios o proyectos que puedan concretarse, Esteban considera que cualquier mejora será beneficiosa no solo para su hija, sino para todos los vecinos. “Es un barrio que viene esperando mejoras desde hace mucho tiempo. Si esto ayuda a que se hagan, bienvenido para todos”, afirmó.

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La recuperación que emociona a la familia

Mientras se piensa en el futuro regreso a Plottier, Catalina sigue sorprendiendo con su evolución. A pocos meses de haber ingresado al programa de rehabilitación, los avances son visibles y llenan de esperanza a quienes la acompañan día a día. “Catalina está bárbara”, resume su papá.

Lo dice con una mezcla de alivio y orgullo. Porque detrás de esas palabras hay una historia de meses de internación, cirugías, incertidumbre y una recuperación que parecía imposible en los primeros días posteriores al accidente.

Hoy, la niña tiene un nivel de comprensión que asombra incluso a los profesionales. “En lo cognitivo está como una nena común de 10 años”, aseguró Esteban.

La conciencia está completamente recuperada. Entiende lo que ocurre a su alrededor, reconoce a las personas, participa de actividades y se comunica de manera cada vez más efectiva.

Lo que aún falta recuperar son aspectos físicos importantes. “Le falta el habla, le falta deglutir, le falta movimiento corporal”, explicó.

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Una computadora para volver a comunicarse

Uno de los avances más significativos de las últimas semanas está relacionado con la comunicación. Catalina utiliza actualmente un sistema adaptado que le permite interactuar mediante movimientos de su mano derecha.

“El dedo gordo de la mano derecha es el que tiene más movilidad y fuerza. Lo utilizan como si fuera un mouse”, explicó su padre.

A través de ese dispositivo puede seleccionar opciones en una computadora y expresar necesidades, deseos o respuestas. La rapidez con la que aprendió a utilizar el sistema sorprendió a todos. “Ella maneja el sistema como si fuera Bill Gates”, bromeó Esteban.

“Va cliqueando, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, elige opciones y se comunica”.

La herramienta también forma parte de un plan de trabajo a largo plazo. Los profesionales buscan garantizar que Catalina tenga alternativas de comunicación incluso si la recuperación de la voz demora más tiempo del esperado.

“Es una forma de comunicación alternativa por si la voz no regresara”, explicó.

Catalina Plottier apta portada

Un desafío poco habitual

La evolución de Catalina entusiasma, pero también plantea desafíos médicos complejos. Durante una reunión realizada con los especialistas del Fleni, la familia recibió una explicación clara sobre las características particulares del caso. “Nos dijeron que el gran desafío es que Catalina tiene lesiones cerebrales y medulares al mismo tiempo”, contó Esteban.

Según explicó, lo habitual es encontrar pacientes con una u otra lesión, pero no ambas combinadas en la misma persona. “Eso hace que el tratamiento tenga desafíos diferentes”, señaló.

Aun así, los profesionales destacan un aspecto fundamental: el nivel de conciencia que logró recuperar la niña. “Ella tiene conciencia absoluta de todo”, afirmó su padre.

Una familia que también aprende a adaptarse

Mientras Catalina avanza en su rehabilitación, toda la familia atraviesa su propio proceso de adaptación. Los padres no solo deben acompañar a su hija, sino también ayudar al resto de los seres queridos a comprender una realidad nueva y compleja. “Hay que ir acomodando las expectativas”, explicó Esteban.

Muchos familiares imaginan el regreso de Catalina como una vuelta inmediata a la vida anterior, pero la realidad es más compleja. “Todos desean que vuelva mañana y que vuelva como antes. Es lógico, porque es el deseo de cualquiera que la quiere”, reflexionó.

La recuperación será gradual y requerirá tiempo, paciencia y acompañamiento.

“Tratamos de trasladar la información de la mejor manera, especialmente a nuestros padres, que son personas grandes y también están viviendo esto con mucha ansiedad”, contó.

Cómo ayudar a la familia

Mientras continúan acompañando a Catalina en Buenos Aires, los padres sostienen una campaña solidaria para afrontar los gastos que implica esta nueva etapa.

Esteban explicó que gran parte de lo recaudado se está reservando para las adaptaciones que deberá realizar la vivienda y para afrontar las necesidades que surjan cuando llegue el momento del regreso.

“Todo lo que vamos juntando lo estamos guardando para el futuro, para arreglar la casa o para lo que se necesite”, señaló.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias:

CATAGALCERAN

La familia agradece cada aporte y cada gesto de acompañamiento recibido desde aquel día que cambió sus vidas para siempre.

CBU papás de Catalina nena atropellada en Plottier

Porque mientras Catalina sigue dando pasos enormes en su recuperación, su hogar también empieza a prepararse para recibirla cuando finalmente llegue el momento de volver.