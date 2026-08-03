Una banda de mujeres neuquinas lideró un raid delictivo con inhibidores de alarma

La investigación permitió localizar al auto sospechoso y detener a una mujer neuquina en Villa La Angostura. El tercer intento de hurto fue frustrado.

Una serie de robos en vehículos a través de la inhibición de la alarma se registraron el fin de semana en San Martín de los Andes . La Policía del Neuquén inició una investigación por la sustracción de elementos desde el interior de dos camionetas, un episodio sucedió en el estacionamiento de un supermercado y el otro en pleno centro de la localidad cordillerana.

El primer ilícito tuvo lugar el 31 de agosto , cerca de las 17:40, cuando una familia oriunda de San Martín estacionó su vehículo en el área de estacionamiento de una cadena de supermercados. El conductor le puso la alarma a la camioneta pero el dispositivo de la sospechosa logró evitar la activación del sistema de seguridad.

Las cámaras de vigilancia del lugar captaron cuando la familia ingresó al comercio y detrás de ellas, un vehículo Volkswagen Fox blanco estacionó cerca del rodado. Desde el interior del vehículo, descendieron tres mujeres , una de ellas ingresó al supermercado, al parecer para seguir de cerca los movimientos de los ocupantes de la camioneta, mientras las otras mujeres ingresaron al vehículo y se robaron varios elementos .

El subcomisario de la División Brigada de Investigaciones Lago del Sur, Manuel Olivera en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Las imágenes reflejan que eran tres personas de sexo femenino, una ingresa al supermercado, supongo que para advertir los movimientos de la víctima, mientras se estaba cometiendo el delito en el estacionamiento, donde se llevaron varios elementos”.

Los agentes secuestraron 156 gramos de marihuana fraccionada y lista para su comercialización.

Cuando regresó la familia, comprobaron que les habían sustraído diferentes objetos sin que el rodado presentara signos de violencia. Allí comprobaron que las delincuentes habían sustraído ropa y un neceser.

Las mujeres intentaron inhibir otra camioneta

Los registros fílmicos del lugar reflejaron que las sospechosas se movilizaban en un vehículo Volkswagen Fox color blanco. Tras cometer el ilícito, el grupo emprendió la huida por la calle Roca y en ese lugar intentaron nuevamente inhibir la alarma de una camioneta estacionada.

“Cuando van por la Roca ven una camioneta estacionada e intentan hacer lo mismo, porque justo ven cuando baja un hombre pero el conductor logra activar la alarma sin tener conocimiento de la existencia de estas mujeres. Una de las mujeres bajó del auto en el afán de verificar si habían logrado desactivar la alarma e intentó abrir la puerta” indicó Olivera.

El primer robo sucedió en la playa de estacionamiento de un supermercado.

El segundo episodio sucedió el viernes 31 de julio, pocas horas después sobre la esquina de la Avenida San Martín y Capitán Drury, cerca de las 20:30 en pleno centro de la localidad. En este caso, una pareja dejó estacionada su camioneta para cenar en un restaurante y al regresar, descubrieron que también habían ingresado al vehículo y robado varias pertenencias.

El segundo robo permitió identificar al grupo de mujeres

Las cámaras del comercio lograron identificar al vehículo Vokswagen Fox y al grupo de mujeres que se movilizaban en el rodado. La identificación del rodado dio inicio a una investigación de la División Brigada de Investigaciones Lago del Sur y con la colaboración de los agentes de la Comisaría N°28 de Villa La Angostura.

“A partir de las cámaras del comercio logramos identificar el vehículo, modelo y marca, con la premisa de que eran tres personas de sexo femenino. Como resultado, el personal de la Comisaría 28 informa la ubicación de este vehículo con cuatro ocupantes, la mujer mayor de edad y tres menores de edad” agregó Olivera.

Con intervención de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal Hernán de Córdoba y en coordinación con el asistente letrado Federico Sura, se ordenó una requisa del vehículo.

Durante la revisión del vehículo, se recuperaron los elementos robados de las camionetas

Durante el procedimiento, realizado la madrugada del domingo, los agentes encontraron las pertenencias denunciadas como robadas en ambas camionetas y secuestró todos los elementos para incorporarlos como evidencia para la causa. Los efectivos recuperaron bolsos, una daga identificada por una de las víctimas dos consolas Nintendo DS y otros objetos. No se registraron dispositivos electrónicos ni objetos de valor económico entre los elementos recuperados.

Los agentes demoraron a la conductora del vehículo, de 30 años, oriunda de Neuquén capital. La mujer tiene antecedentes penales por hechos similares por hurto mediante la inhibición de la alarma y es reconocida en el ambiente delictivo.

Creciente inseguridad con elementos cada vez más sofisticados

El raid delictivo con la inhibición de la alarma surge en un contexto de creciente inseguridad, donde cada vez hay más casos de robos en vehículos sin registrar un ingreso forzado e incluso los dispositivos utilizados para inhibir las alarmas son cada vez más complejos de identificar.

Olivera detalló que estas bandas que utilizan inhibidores de señal suelen desplazarse hacia localidades turísticas durante la temporada de invierno y eligen estacionamientos de supermercados, centros comerciales o el centro de las ciudades por la constante circulación de personas, lo que representa una mayor dificultad para ser identificados.

Sin embargo, también reconoció que los dispositivos electrónicos utilizados para vulnerar los sistemas electrónicos son cada vez más sofisticados, lo que obliga a extremar las medidas de prevención.

“Tiene la particularidad que son de Neuquén y vienen a esta localidad en época de fiestas o vacaciones donde se congrega mucho el turismo. Van a sectores donde haya mucha congregación de gente, a esto se suma que los handys utilizados se pueden conseguir en el mercado fácilmente” concluyó Olivera.