Este lunes habrá un corte total sobre la Ruta 40 en San Martín de los Andes

Vialidad Nacional interrumpirá el tránsito este lunes para trabajar en la zona afectada por nuevos desprendimientos. Los horarios y la zona intervenida.

Corte total en la Ruta 40: durante tres horas no se podrá circular entre San Martín y Catritre.

Un tramo de la Ruta 40 permanecerá completamente cerrado al tránsito este lunes 3 de agosto debido a trabajos de mantenimiento que realizará Vialidad Nacional en la zona del derrumbe, ubicada entre San Martín de los Andes y Catritre.

La interrupción se extenderá desde las 10 hasta las 13 y alcanzará el sector del kilómetro 2208. Durante esas tres horas no podrán circular vehículos en ninguno de los dos sentidos, por lo que se recomienda organizar los viajes con anticipación y evitar llegar al lugar durante el operativo.

Según informó el organismo nacional, personal y equipos viales trabajarán en el mantenimiento de la berma de contención debido a los nuevos desprendimientos registrados en el sector. Las tareas buscan recuperar las condiciones de seguridad y reducir el riesgo para quienes transitan por ese corredor cordillerano.

Una vez finalizado el operativo, la circulación será habilitada nuevamente y el tramo volverá a funcionar con normalidad. Además, Vialidad indicó que ya no se mantendrán las restricciones nocturnas que regían en el lugar.

Cómo están las rutas de Neuquén

El último parte de la Dirección Provincial de Vialidad, actualizado este domingo, señala que gran parte de las rutas neuquinas se encuentra transitable con precaución. Las principales complicaciones están relacionadas con la presencia de hielo, nieve, barro, calzadas mojadas, niebla y fuertes ráfagas de viento.

El tramo que conecta Caviahue con Copahue por la Ruta Provincial 26 se encuentra intransitable por acumulación de nieve y hielo. Entre Hualcupén, Cajón Chico y Caviahue la circulación está permitida con precaución, uso obligatorio de cadenas y una sola mano habilitada en algunos sectores por las condiciones generadas por el viento blanco.

También figura como intransitable el camino entre Lolog y el paso Carrirriñe por la Ruta Provincial 62. En la Ruta Provincial 63, el tramo entre Paso Córdoba y la Ruta Nacional 237 continúa cerrado por acumulación de nieve, aunque se puede avanzar con extrema precaución hasta Casa de Piedra.

Precaución sobre las principales rutas nacionales

La Ruta Nacional 40 se encuentra transitable con precaución en prácticamente toda la provincia. Entre Zapala, Las Lajas y La Rinconada se registran calzada húmeda, niebla con visibilidad reducida y posible formación de hielo durante la noche. Desde La Rinconada hasta San Martín de los Andes también se exige portar cadenas y reducir la velocidad.

Entre San Martín de los Andes, el acceso a Chapelco y Lago Villarino, la calzada está mojada y pueden formarse sectores con hielo. En el corredor de los Siete Lagos se informó que la circulación se encuentra habilitada entre las 8 y las 22, con personal y equipos trabajando.

La Ruta Nacional 237 está habilitada con precaución desde Arroyito hasta la cordillera. En los sectores cercanos a Piedra del Águila, Collón Curá y Confluencia se registran lluvia, neviscas, calzada mojada, posibilidad de hielo y caída de piedras.