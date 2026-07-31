El 80% de las personas en situación de calle que concurren al parador nocturno son de Neuquén

Según datos proporcionados por el SIEN, sólo dos de cada diez alojados provienen de otras provincias. El perfil de las personas asistidas.

El dispositivo de atención nocturna para personas en situación de calle ya recibió a 275 personas este invierno. El parador ubicado a la vera de la ruta 7 busca brindar asistencia y contención en un contexto marcado por las bajas temperaturas y, en su mayoría, es utilizado por personas que tienen domicilio en la provincia de Neuquén.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia repasó las catacterísticas de las personas que fueron asistidas en el operativo hasta el 30 de julio. Según los datos relevados, 216 de las 275 personas que concurrieron tienen domicilio en la provincia de Neuquén. La gran mayoría son de Neuquén capital, aunque hay otros domiciliados en Plottier, Centenario o la comarca petrolera.

En base a las estadísticas del SIEN, el 92% de las personas asistidas son varones, mientras que sólo 20 mujeres concurrieron hasta ahora al refugio (un 8% del total). En cuanto a las edades, el grueso de los alojados en el parador nocturno tienen entre 20 y 50 años. El grupo etario más numeroso fue el de personas entre 30 y 39 años, que incluyen a 91 asistentes. Le sigue la franja de 20 a 29 años, con 63 asistentes, y la de 40 a 49 años, con 59 personas asistidas.

Desde el SIEN aseguraron que hacia el cierre del período, con un corte de análisis el pasado 30 de julio, "se observa un aumento sostenido de la demanda". Aseguraron, además, que el pico diario máximo fue de 117 personas, que se registró el miércoles 29 de julio, una jornada marcada por las lluvias persistentes en la región.

Pese a que se suele asociar el contexto de vulnerabilidad a las personas recién llegadas a la zona, los datos del refugio indican que la falta de vivienda afecta, en su mayoría, a los que ya tienen domicilio en la región. Las estadísticas hasta el 30 de julio demuestran que el 81% del total son oriundos de la zona, o al menos así se puede determinar en base al domicilio que figura en el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

Aunque el refugio brinda atención a todas las personas vulnerables, sin importar su origen, la prioridad se fija en dar contención a los ciudadanos de Neuquén. No obstante, se registró también la presencia de asistentes de otras provincias, que llegaron a la zona a buscar trabajo y no lograron insertarse en el mercado laboral.

Según informó LM Neuquén, en el parador se alojaron personas de Tucumán, San Juan o Río Negro. En algunos casos, las autoridades ofrecen asistencia para que estas personas regresen a sus lugares de origen, donde cuentan con un círculo de contención familiar, en lugar de afrontar el clima hostil de la zona en soledad.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna, aseguró que el refugio ofrece algo más que una comida caliente o un espacio techado para dormir: los asistentes reciben también atención médica, vacunas y hasta contención espiritual de parte de pastores y sacerdotes.

Aunque aclararon que el objetivo es evitar que el refugio se convierta en una especie de alojamiento permanente para personas que llegan desde otras provincias sin empleo ni vivienda asegurada, remarcaron que nadie queda afuera durante las noches de frío.

Por eso, el lema del dispositivo es "Cien días para salir de la calle", ya que el parador busca ser un espacio de contención para que las personas sin hogar puedan insertarse en el mundo laboral y, con el tiempo, acceder a una vivienda.

Cómo funciona el refugio

Las personas que quieran ingresar al refugio pueden acercarse a la Catedral de Neuquén, desde donde salen los minibuses hacia el predio. Según explicaron, los vehículos realizarán todos los viajes que sean necesarios para garantizar los traslados.

Antes de subir, se realiza un control preventivo con intervención policial. Las pertenencias que no están permitidas dentro del refugio quedan guardadas en la Catedral hasta la mañana siguiente.

Una vez en el predio, las personas deben permanecer allí durante toda la noche. No está permitido retirarse caminando, ya que el refugio se encuentra a la vera de la Ruta 7 y la circulación nocturna podría poner en riesgo tanto a los alojados como a los automovilistas.

A partir de las 7 de la mañana, los minibuses regresan a la Catedral, donde se ofrece el desayuno. El servicio, que inicialmente funcionaba durante la semana, también fue habilitado los sábados y domingos, por lo que ahora la asistencia está cubierta durante los siete días.

Omar Novoa

Desde la Secretaría de Emergencias aclararon que más de 150 personas trabajan cada día para sostener este dispositivo. "Ante las bajas temperaturas, el Gobierno de la Provincia del Neuquén lleva adelante un dispositivo integral de asistencia, resguardo y acompañamiento destinado a personas en situación de calle", señalaron.

"Cada día, más de 150 personas trabajan para garantizar el funcionamiento del dispositivo, articulando tareas de recepción, alojamiento, alimentación, atención sanitaria, seguridad, acompañamiento y asistencia integral", agregaron sobre el trabajo coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que reúne el trabajo del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía del Neuquén, el EPEN, la Municipalidad de Centenario, la Iglesia Católica, la organización Más Compasión y personas voluntarias.

Añadieron que se trata de "un trabajo interinstitucional y solidario que permite brindar una respuesta organizada y sostenida para proteger la salud y la integridad de quienes atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad".