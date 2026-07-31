Con aumento, estatales de Neuquén cobran los sueldos de julio: ¿De cuánto es?

Para concretar el robo, la hija le mentía a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.

Los trabajadores estatales de Neuquén cobran este viernes los sueldos correspondientes a julio. En esta ocasión, por segunda vez en el año, serán con el segundo aumento del año, mientras ATE, UPCN y Viales llevan adelante las negociaciones paritarias para lo que resta del año.

Tal como sucede desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa , los haberes se abonan el mismo día, tanto para los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

De esta forma, los haberes serán acreditados este viernes 31 de julio en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Es decir que, una vez más, estarán disponibles antes de que finalice el mes, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador.

Aumento de julio para estatales

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobran con los sueldos de julio el segundo aumento en los haberes de la pauta salarial de este 2026, a partir de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un mecanismo que se da a partir del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no solo percibirán estas actualizaciones, sino también, para el caso de los docentes, el cobro de un bono (el segundo) en septiembre, dado que ATEN selló su pauta de manera anual.

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del segundo trimestre (abril, mayo y junio), lo que arrojó una suba del 7,25 por ciento, según se informó desde el Ministerio de Economía de la provincia a LM Neuquén.

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento se había dado con los salarios de abril, y fue del 9,13 por ciento.

Según el acuerdo,al final de cada trimestre se calcula la variación de precios en base a las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre.