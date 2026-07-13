Paritarias 2026: ATE pidió continuar con el IPC, pero con "una cláusula de recuperación salarial"

El Gobierno y el gremio estatal mantuvieron el primer encuentro de la mesa salarial, buscando cerrar un acuerdo para el segundo semestre.

El Gobierno de la provincia y la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) mantuvieron este lunes el primer encuentro de negociación salarial , con el objetivo de acordar la pauta para el resto del año.

Al cierre de la reunión, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , indicó que le plantearon al Gobierno aceptar la continuidad del esquema de actualización por IPC, pero con “una cláusula de recuperación salarial”

“Dijimos que la continuidad de actualizar por inflación no está en discusión, pero sí esta recuperación del poder adquisitivo del salario. Nos respondieron que van a consultar el tema y plantearon un cuarto intermedio hasta el 28”, informó.

“Ahí esperamos que traigan una propuesta, más allá de resolver algunas cosas que solicitamos de funcionamiento y temas específicos para, por ejemplo, el ministerio de Salud y los registros civiles”, señaló el dirigente sindical.

El Ejecutivo provincial estuvo representado en la mesa salarial por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, entre otros funcionarios y funcionarias.

Sebastián Fariña Petersen

Paritaria 2026

La semana pasada, ATE advirtió que la política macroeconómica implementada por el presidente Javier Milei distorsionó los precios relativos y lo que arroja el IPC se queda corto en cuanto al impacto real que tienen los precios en supermercados y en los servicios básicos dentro de la provincia.

Los gremios estatales cuentan con un acuerdo de actualizaciones salariales trimestrales de manera automática, que se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina.

Al final de cada trimestre se calcula la variación de precios en base a las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre.

Aumento de salarios

Los estatales neuquinos ya recibieron el primer incremento salarial del año (además de un bono) con los sueldos de abril, producto del cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que con el de julio percibirán un incremento salarial por tercera vez en este 2026, a partir del resultado inflacionario de abril, mayo y junio.

Con esta misma fórmula, de mantenerse el acuerdo para el segundo semestre (como cerró el gremio docente ATEN), el siguiente aumento salarial se concretará con los salarios de octubre, donde los trabajadores estatales recibirán una suba en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y el último se cancelará tomando el cálculo de octubre, noviembre y diciembre.

ATE piensa este esquema como base, pero a eso pretende agregar, junto con el cobro de un bono, algún otro mecanismo de recomposición, que ahora entrará entre los temas a ser negociados con el Gobierno.