Salarios estatales en Neuquén: la nueva fórmula del IPC que pedirá UPCN

El gremio estatal adelantó que llevarán una propuesta elaborada con delegados de base, que modifica la ponderación del índice inflacionario. De qué se trata.

El gremio UPCN llegará a la mesa paritaria del próximo 13 de julio con una propuesta propia, elaborada a partir de un relevamiento con delegados realizado desde principios de año. Es otro de los sindicatos estatales que comenzará a discutir salarios en el segundo semestre en la provincia de Neuquén.

El adelanto lo hizo el subsecretario gremial Fabricio Martínez en diálogo con Línea Abierta de LU5. El reclamo del gremio es modificar la fórmula de actualización salarial vigente desde 2024, que pondera el IPC nacional y el provincial.

UPCN pretende que se aplique directamente el índice más alto de los dos , al considerar que el promedio no refleja el costo de vida real en la provincia de Neuquén. El índice ponderado es una mezcla entre la inflación nacional y la de Neuquén.

SFP UPCN (1) UPCN es el otro gremio estatal que se sentará en la paritaria a discutir salarios con el gobierno provincial. Sebastián Fariña Petersen

El gobierno provincial convocó para el próximo lunes 13 de julio a los tres gremios estatales —ATE, Viales y UPCN— para abrir la discusión salarial del segundo semestre. Tal como informó LM Neuquén, ATE ya había adelantado que buscará retomar la discusión desde el último acuerdo por IPC trimestral. El mismo secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, había dicho que "durante dos años contribuimos a la paz social; ahora es el momento de cosechar".

UPCN: la pérdida acumulada y la referencia a la "paz social"

Consultado sobre esa frase, Martínez marcó una diferencia. Para UPCN, la paz social "siempre tiene que estar" como condición para negociar, y no la plantea como una moneda de cambio acumulada.

Martínez explicó que el desfasaje entre el IPC pactado y la inflación real viene de arrastre desde 2024, aunque sostuvo que, en la comparación con otras provincias y con la paritaria nacional, el esquema neuquino "sigue siendo el mejor acuerdo".

De todos modos, insistió en que hay una pérdida sustancial acumulada que buscarán corregir. El gremio también tomó como referencia el acuerdo alcanzado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Si.TRa.Mu.Ne), que incorporó IPC más un 3% adicional sobre el básico en tres tramos, aunque no confirmó si UPCN llevará una propuesta con ese mismo formato.

Además del frente salarial, Martínez señaló que UPCN reclamará avances en paritarias sectoriales que consideran demoradas, como la de Desarrollo Social, que corren en paralelo a la discusión general. La reunión de UPCN con el Ejecutivo está fijada para las 16 horas del 13 de julio.

El pedido histórico de ATE

La primera pelea la dará ATE, que argumenta que los salarios vienen retrasados desde hace dos años, más allá de lo que marca el IPC. Dicho de otra manera, es que, aunque el índice se haya respetado, el poder adquisitivo de los estatales neuquinos se fue deteriorando igual, porque el costo de vida en Neuquén juega en otra liga de precios y servicios.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno (2) Sebastián Fariña Petersen

El sindicato estatal entiende que los alquileres están al menos cinco puntos por encima de la media nacional. Además, el costo de los servicios como la electricidad, el gas y los gastos fijos supera ampliamente lo que paga una familia en cualquier otra provincia. "Cuando se suma todo eso, el salario, aunque actualizado por IPC, igual queda corto", dijo Quintriqueo.