La pista que alimenta la esperanza de los padres de Lucas Gamez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

Marco Gámez, padre del nene de 8 años, afirmó que el hallazgo se suma a otras pistas que les renueva la fe.

Un descubrimiento de las últimas horas alimentó la esperanza de la familia de Lucas Gámez , el niño argentino de 8 años que es buscado entre los escombros de un edificio que se derrumbó en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos del pasado miércoles.

En diálogo con FM El Observador, Marco Gámez , padre del chico, comunicó la buena noticia recibida durante la tarde de este lunes.

“El hallazgo más reciente que pudimos tener es de las cinco de la tarde del día de ayer. Gracias a los expertos que están trabajando acá en la zona, se pudo conseguir calor corporal con estos instrumentos que usan para medir el calor de una persona, a más o menos diez metros de profundidad . Esto, debido a la magnitud del sismo, obviamente, que removió mucho las bases de concreto, de asfalto, obviamente de las edificaciones. Se dice que por el tamaño del cuerpo posiblemente sea un niño”, detalló el hombre.

El dato cobra aún mayor importancia cuando se toma en cuenta que “cuando los expertos descubrieron el calor corporal, de más o menos entre 26 y 36 grados, también se logró ubicar a esa misma profundidad el celular de Lucas”.

Lucas Gamez

“Lucas tiene 8 añitos, tenía un celular que simplemente usaba para estos jueguitos que ahora usan los nenes”, indicó Marco. Según contó su padre, el niño “estaba en la casa de un tío”, donde había ido por “un día de playa”.

“Estamos muy esperanzados, tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza en Dios, en que no solamente Lucas, sino que muchas personas también puedan encontrar a sus familiares. Obviamente, tenemos momentos de angustia, otros momentos de tranquilidad, de desesperación y bueno, es una situación bastante difícil”, expresó.

El hombre recordó que la zona de La Guaira y alrededores “está muy afectada”. “Es una zona de guerra, prácticamente”, resaltó.

Este lunes, “se tuvo que frenar la búsqueda porque empezó a llover alrededor de las diez de la noche, una lluvia constante que se alargó hasta la madrugada”. Sin embargo, según le informaron los expertos a Marco Gámez, el concreto no absorbió mucha humedad, así que se puedieron retomar las labores de búsqueda".

lucas gamez búsqueda Venezuela Cuando dos sismos sacudieron Venezuela, Lucas se encontraba con su tío. Había ido a La Guaira a pasar el día en la playa.

Hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, Lucas el pasado miércoles aprovechó el día festivo en Venezuela y viajó a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. En ese contexto, el niño estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento regresó junto a su tío al departamento, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificios que terminaron destruidos.

“El ascensor par estaba dañado y Lucas -junto a su tío- tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó, por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar”, contó un esperanzado Marcos Gámez ayer, en diálogo con TN.

Y en ese sentido, detalló: “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”.

La falsa alarma

En medio de la desesperada búsqueda entre los escombros, y a la espera de poder utilizar una grúa para remover grandes cantidades de concreto, este domingo la familia de Lucas recibió un aviso relacionado a la supuesta aparición de Lucas. Sin embargo, se trató de una falsa alarma.

“Fue muy decepcionante. Nos montaron en la ambulancia, nos decían que el chico ya venía y luego de esperar una hora los rescatistas suizos nos dijeron que era una persona adulta. Nos pusimos muy tristes, pero no hay tiempo para lamentarse, hay que levantarse y seguir”, subrayó Marco.