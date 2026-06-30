Una vez más, la RAE dictaminó sobre el empleo correcto del lenguaje. ¿Se responde de nada o por nada a un "gracias"?

¿"De nada" o "por nada"? La RAE aclaró cuál es la forma correcta de responder al "gracias"

En su sitio web, la RAE (Real Academia Española) ofrece un servicio de consultas referidas a dudas sobre el idioma. Y, entre otras respuestas, esa institución determinó cuál es la manera correcta de emplear una expresión muy popular en la Argentina: ante un “gracias”, ¿se debe decir de nada o por nada ?

En la sección Dudas rápidas del sitio oficial de la RAE , se aclara que en esta se resuelven de forma concisa algunas de las dudas más frecuentes planteadas por los hispanohablantes. Asimismo, señala que las respuestas relacionadas con cuestiones no contempladas aún en las obras académicas son provisionales y podrían verse modificadas en el futuro.

Las expresiones ”de nada” y “por nada” son muy frecuentes en el habla de los argentinos. E indican cortésmente que, más allá de aceptar un agradecimiento, el favor o gesto realizado no tuvo importancia.

En la sección Dudas rápidas del sitio oficial de la RAE, se aclara que en esta se resuelven de forma concisa algunas de las dudas más frecuentes planteadas por los hispanohablantes.

La RAE determinó que las expresiones de nada y por nada son perfectamente válidas en el español contemporáneo para responder a un “gracias”.

La RAE puntualizó que no existe un error gramatical en ninguna de las dos expresiones (de nada y por nada), puesto que las dos cumplen con total eficacia la misma función dentro de un diálogo: finalizar un intercambio comunicativo de manera educada, restándole trascendencia al favor o la ayuda que se brindó inicialmente al interlocutor.

Cabe resaltar que la expresión “de nada” se erige en la variante más clásica, arraigada y difundida en la lengua castellana. Al desglosarla, su significado implícito le indica a la otra persona que la acción realizada carece de una importancia real como para merecer un reconocimiento formal. Es, fundamentalmente, un mecanismo de modestia social.

Por su parte, la expresión “por nada” es empleada por millones de personas en América, que la incorporan en su vocabulario diario de forma natural. La preferencia por una u otra fórmula no responde a reglas de corrección lingüística, sino a cuestiones de herencia cultural, hábitos geográficos o costumbres familiares.

La RAE despejó más dudas sobre el modo correcto de emplear el lenguaje

Además de la mencionada duda sobre la expresión “de nada” o “por nada”, la RAE volcó en la sección mencionada más arriba decenas de casos interesantes, cuya lectura vale la pena. Así, por ejemplo, la RAE precisa, entre otras expresiones o grafías, que arco iris puede escribirse así como también arcoíris; se escribe correctamente a gusto y no agusto; la forma adecuada es resiliencia y no resilencia; que se prefiere quiosco, pero también es válido el uso de kiosco; que son válidas las opciones carné o carnet.

palabra RAE La RAE determinó que las expresiones de nada y por nada son perfectamente válidas en el español contemporáneo para responder a un “gracias”.

Cabe resaltar que el sistema de consultas lingüísticas de la RAE recopila las dudas y preguntas que los hispanohablantes realizan a la RAE a través de la red social X y la página web institucional. Allí, por ejemplo, la RAE consignó que todas las mayúsculas deben llevar tilde. La RAE puntualiza que no existe ninguna razón hoy por la que no se deban tildar.