¿Dónde está, cuándo vuelve y qué hicieron con el sol en Neuquén? El pronóstico del tiempo para esta semana

Después del frío y las jornadas grises, la capital neuquina tendría una breve y rápida mejora en las próximas horas. ¿Qué pasará el resto de los días?

¿Cuándo vuelve el sol a Neuquén? El pronóstico anticipa un giro en el tiempo esta semana.

Después de varios días en los que el invierno volvió a hacerse sentir con fuerza, Neuquén capital finalmente tendrá una breve pausa del frío y las nubes. Pero, ¿cuándo comenzará a notarse la mejora con la salida del sol?

El cambio será rápido. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes todavía tendrá una máxima de apenas 13 grados, con cielo parcialmente nublado durante el día. Sin embargo, hacia la noche las nubes comenzarán a retirarse y el cielo quedará mayormente despejado. La temperatura caerá hasta 1 grado bajo cero.

La verdadera mejora llegará el martes. La AIC anticipa cielo despejado en Neuquén capital y una máxima de 16 grados, en una jornada que marcará un claro contraste con el tiempo de los últimos días.

Pero el día para aprovechar será el miércoles: el termómetro dará otro salto y la máxima llegará a los 21 grados. Será el registro más alto previsto para toda la semana, aunque la nubosidad volverá a aumentar y comenzará a hacerse sentir el viento. Para el miércoles, además, la AIC prevé ráfagas que durante la noche podrían alcanzar los 52 kilómetros por hora. El cielo, sin embargo, continuará mayormente cubierto y parcialmente nublado.

Claudio Espinoza

El jueves continuará relativamente templado, con una máxima de 18 grados, aunque el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 53 km/h durante el día. Durante el día, el cielo estará mayormente cubierto y por la noche estará cubierto.

La situación no cambiará hacia el viernes. El organismo regional indica que, durante el día, estará cubierto con una temperatura máxima de 10 grados y ráfagas de viento que rondarán los 26 km/h. En tanto, por la noche se prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de dos grados bajo cero.

¿Cuál será entonces el mejor día en Neuquén?

Todo apunta al martes como la jornada con más sol, mientras que el miércoles será el día más cálido. El martes se espera cielo despejado y poco viento, con una máxima de 16 grados. El miércoles, en cambio, la temperatura subirá hasta los 21 grados, pero también aumentará la nubosidad y comenzarán las ráfagas más fuertes.

Es decir, que quienes quieran aprovechar una tarde al aire libre tendrán una buena ventana entre martes y miércoles, antes de que el tiempo vuelva a desmejorar.

Sebastián Fariña Petersen

En Zapala también subirá fuerte la temperatura

El cambio no será exclusivo de Neuquén capital. En el centro de la provincia también se espera una marcada recuperación térmica durante los próximos días.

En Zapala, este lunes la máxima será de apenas 8 grados, pero el martes trepará hasta los 15 grados y el miércoles llegará a los 19 grados. La AIC anticipa tiempo bueno al comienzo de la semana y un paulatino ascenso de la temperatura.

La cordillera tendrá una mejora, pero vuelve la lluvia y la nieve

En la cordillera, el panorama será más cambiante y las temperaturas permanecerán bastante por debajo de las previstas para la capital.

En San Martín de los Andes, este lunes la máxima será de apenas 4 grados, aunque el cielo estará despejado. El martes habrá una mejora importante y el termómetro podría alcanzar los 10 grados, mientras que el miércoles se esperan unos 8 grados.

La nieve pone bajo alerta a varias zonas: dónde puede acumularse más y qué hacer ante las nevadas.

En Villa La Angostura, este lunes la máxima será de unos 4 grados y durante la noche podrían registrarse 5 grados bajo cero. El martes y miércoles se esperan máximas cercanas a los 8 grados, pero desde la noche del miércoles aumentará la inestabilidad.

El norte de la provincia también dejará atrás rápidamente el frío intenso de este lunes. En Chos Malal, la jornada comenzó con condiciones inestables y una máxima prevista de apenas 2 grados. Para el martes, sin embargo, se espera cielo despejado y una máxima de 11 grados. El miércoles será todavía más agradable, con una máxima cercana a los 15 grados.