El Súper Niño 2026 seguirá intenso en Argentina: "Uno de los eventos más fuertes jamás registrados"

Los fuertes temporales de lluvia y viento podrían continuar en el país en los próximos días. El evento climático se mantendrá en la categoría de “muy fuerte”.

El fenómeno climático El Niño de 2026 continuará intensificándose en los próximos meses en Argentina. Según advirtieron, podría ubicarse entre los más fuertes de los que se tenga registro , provocando un fuerte temporal de lluvia y viento.

A mediados de septiembre, la temperatura superficial del mar en la región del Pacífico utilizada para seguir el fenómeno alcanzó una anomalía de +3 °C . Al mismo tiempo, el calor acumulado bajo la superficie del océano siguió en aumento.

A pocos días del inicio de octubre, se acerca el período en el que estos episodios suelen alcanzar su máxima intensidad. Sin embargo, los especialistas indican que el calentamiento continuará durante los próximos meses y todavía no establecieron una fecha precisa para el pico.

Cuándo será El Niño: "El más fuerte registrado"

El análisis del International Research Institute for Climate and Society, de Columbia Climate School, publicado el pasado 21 de septiembre, señala que los 22 modelos de pronóstico coinciden en que El Niño se fortalecerá aún más.

“Podría estar entre los eventos de El Niño más fuertes registrados”, advirtió el resumen del organismo, aunque todavía depende de la evolución de la temperatura del Pacífico.

Según las proyecciones, el evento climático se mantendrá en la categoría de “muy fuerte” durante el verano del hemisferio sur de 2026-2027.

Por el fenómendo de El Niño, algunas regiones del país tendrán más lluvia de lo normal, mientras que otras experimentarán sequías.

De acuerdo con los registros históricos que cita el IRI, los episodios de El Niño y La Niña suelen desarrollarse entre abril y junio y alcanzar su máxima intensidad entre octubre y febrero.

Por esta razón, las próximas semanas marcarán el comienzo de la ventana en la que este evento podría llegar a su pico, aunque el pronóstico no permite afirmar que lo hará en una semana determinada.

Según el informe técnico, los 22 proyectan un Niño “muy fuerte” para los períodos trimestrales que van de septiembre-noviembre de 2026 a diciembre de 2026-febrero de 2027.

El calor bajo la superficie del océano es otro de los factores que sostienen esa previsión. El análisis detectó un reservorio de agua excepcionalmente cálida en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Según los investigadores, ese calor disponible puede favorecer nuevas subas de la temperatura superficial si persisten las condiciones atmosféricas actuales.

Hasta cuándo podría continuar El Niño

Según lo replicado por La Nación, el pronóstico basado en modelos asigna una probabilidad del 100% a la continuidad de El Niño hasta el período de febrero-abril de 2027. Luego comienza a disminuir: llega al 90% para abril-junio y al 61% para mayo-julio de 2027. Esas cifras describen la probabilidad de que persistan las condiciones de El Niño, no la de que conserve durante todo ese tiempo su intensidad máxima.

Históricamente, estos episodios suelen durar entre nueve y doce meses, aunque algunos persisten hasta dos años. Por ahora, la conclusión del IRI es que el fenómeno seguirá fortaleciéndose y permanecerá muy intenso durante los próximos meses.