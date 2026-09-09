Quiniela de Córdoba HOY: los resultados de los sorteos

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela en esta jornada.

La jornada quinielera no es exclusiva de La Neuquina. En paralelo a los sorteos provinciales, también se desarrollan los extractos de las principales loterías del país. La Quiniela de la Ciudad de Buenos Aires y la Quiniela Provincia completan su agenda habitual de cinco sorteos, mientras que la Quiniela de Córdoba suma sus propios resultados a la grilla nacional del día.

Para los apostadores de la región que siguen más de una lotería, la jornada ofrece múltiples frentes de acción. Cada una de estas quinielas tiene su propia dinámica, sus propios números cabeza y sus propios protagonistas del día, aunque todas comparten la misma tabla de los sueños que guía las interpretaciones de los jugadores más tradicionales.

Desde este portal seguimos de cerca los resultados de las principales quinielas del país junto con La Neuquina, para que el apostador patagónico tenga toda la información en un solo lugar, sorteo por sorteo y en tiempo real.

Quiniela de Córdoba

Resultados Cargando fecha... LM Neuquén · Actualizado automáticamente

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero, como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.