Hostigó y golpeó a su novia en Centenario: deberá pagar 5 millones de pesos y realizar tareas comunitarias

El hombre ingresó con violencia a la vivienda, comenzó a preguntarle “¿Con quién estás?” y la atacó a golpes en el cuello, ojos y mentón.

El hombre ingresó por la fuerza a la vivienda y comenzó a atacar a golpes a la mujer.

Un hombre acusado de amenazar , ingresar violentamente a una vivienda y atacar a golpes a su novia , deberá cumplir las condiciones de una probation en el marco de una Suspensión de Juicio a Prueba durante 18 meses. El imputado deberá realizar trabajo comunitario, pagar 4 millones de pesos en concepto de reparación a la víctima y $1 millón será destinado al programa municipal de capacitación para mujeres inmersas en contextos de violencia de género.

La resolución fue avalada por el juez de garantías, Juan Guaita , durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén capital. El imputado, identificado como L.B.C fue acusado por los delitos de amenaza, violación de domicilio y lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género , en concurso real, en calidad de autor.

La salida alternativa y sus términos fueron presentados por la asistente letrada Analía García . Según explicó durante la audiencia, esta herramienta de la Suspensión de Juicio a Prueba se aplicó porque el delito atribuido contempla una pena inferior a tres años de cumplimiento condicional y porque el imputado no tiene antecedentes penales.

Sin embargo, si el imputado incumple alguna de las medidas establecidas, la salida alternativa quedará sin efecto y la Justicia podrá imponer una pena de prisión efectiva. “La víctima ha sido notificada de la resolución del caso y brindó su consentimiento para aplicar esta salida alternativa”, explicó la asistente letrada durante la audiencia.

El acusado accedió a la Suspensión de Juicio a Prueba porque no tiene antecedentes penales. Claudio Espinoza

El hombre deberá pagar 5 millones de pesos en concepto de reparación

Entre las condiciones establecidas, L.B.C deberá pagar $5 millones dentro de los 30 días posteriores a la audiencia, 4 millones serán para la víctima en concepto de reparación y $1 millón será destinado al programa municipal “Las Mujeres Hacemos” de la Subsecretaría de Mujeres para asistir y acompañar a las víctimas de violencia de género.

El acusado también tendrá que realizar 140 horas de trabajo comunitario, asistir a un curso dictado por el Dispositivo de Atención a Varones, finalizar un tratamiento psicológico que ya comenzó, presentarse de forma cuatrimestral ante la Dirección de Población Judicializada y no mantener ningún tipo de contacto con la víctima. Las pautas deberán cumplirse durante los 18 meses que establece la suspensión.

La salida alternativa y sus términos fueron presentados por la asistente letrada Analía García.

El convenio que recauda dinero de casos de violencia de género para programas de capacitación de mujeres

El aporte del dinero al programa “Las Mujeres Hacemos” surge en el contexto del convenio firmado en 2025 con el fiscal general José Gerez y las autoridades de la Municipalidad de Neuquén. El objetivo es destinar los fondos recaudados en casos de violencia de género para programas de reparación de las víctimas, capacitación y acompañamiento de mujeres que sufrieron violencia machista. Los montos recaudados con la aplicación de una SJP o pena condicional son destinados a este programa.

El hecho sucedió el 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 22, en la ciudad de Centenario. El acusado y la víctima mantuvieron una relación de pareja y convivían de forma esporádica en el domicilio de ella.

Aprobación del convenio "Las Mujeres Hacemos" con la Subsecretaría de Mujeres municipal.

El hombre ingresó violentamente a la vivienda y atacó a la mujer a golpes

A la mañana siguiente, cerca de las 8, el acusado llamó a la mujer y le preguntó si podía ir hacia su casa. La joven le dijo que no y ante la respuesta negativa que recibió, el hombre comenzó a amenazarla e insultarla.

Minutos después ingresó a la vivienda, por la puerta trasera y sin la autorización de la víctima. El acusado recorrió distintos sectores de la casa, ingresó al dormitorio y le preguntó a la mujer: “Con quién estás?”. La víctima le respondió que estaba sola.

El hombre deberá cumplir las condiciones del SJP durante 18 meses. Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, L.B.C volvió a revisar la casa, se dirigió hacia el baño y revisó otra habitación. El hombre regresó a la habitación donde estaba la mujer y comenzó a atacarla a golpes de puño, provocándole graves lesiones en los ojos, en el cuello y el mentón.

La víctima logró salir de la habitación y escapar hacia la casa de un familiar ubicada junto a su vivienda, donde la asistieron y la llevaron hacia el hospital Natalio Burd.

Por estos hechos, el hombre fue acusado de amenazas, violación de domicilio y lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real y en calidad de autor. Finalmente, el juez de garantías Juan Guaita avaló las pautas fijadas para la Suspensión del Juicio a Prueba.