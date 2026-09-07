Murió un hombre en situación de calle, querido personaje urbano de Junín de Los Andes

La muerte sorprendió a "Pichi" durmiendo en el banco de un parque, tapado con una simple frazada y con temperaturas bajo cero. Así lo encontró un vecino y luego la policía.

Hay historias que se cruzan con el abandono. Que empiezan en un paraje, con la ilusión del trabajo en el pueblo, y terminan a la intemperie, en un banco de plaza. Esa es la historia de Miguel Ángel Pichiñanco , “Pichi” para todos, el personaje urbano que Junín de los Andes vio deambular durante años y que este fin de semana murió solo, con frío, en el corazón mismo de la ciudad.

“Pichi” había llegado desde su paraje natal de Pampa del Malleo, a unos 30 kilómetros de Junín, como tantos jóvenes del área rural que buscan oportunidades. No las encontró. Y como relatan quienes lo conocieron, se fue quedando, tirándose a la bebida, transformándose en una figura familiar de las esquinas, pidiendo una moneda, siempre con una sonrisa.

El final ocurrió en el lugar más vital de la vida social de Junín: el Paseo del Parque Centenario, en Coronel Suárez 555 casi esquina Don Bosco.

Según la información suministrada a LM Neuquén por parte del comisario inspector Félix Gómez, Coordinador Operativo de la Dirección Lagos del Sur, a las 11:15 de este domingo, una patrulla fue alertada por la presencia de un hombre tendido. Lo había visto Juan Carlos Rocha (58), que circulaba por el sector de puestos de artesanías y observó un bulto cubierto con una manta rosada que no respondía a los llamados.

A las 11:25 arribó la ambulancia. La médica del nosocomio local constató que ya no tenía signos vitales. Se trataba de un hombre de 52 años aproximadamente, en situación de calle y con antecedentes de consumo de alcohol. Criminalística y el médico policial preservaron la escena y tras el examen externo concluyeron que no había signos de violencia ni traumatismos: una muerte de causa natural, de etiología desconocida. El cuerpo fue entregado a su familia y trasladado a la comunidad.

El dato que estremece lo aportó la FM Cordillerana, que dio a conocer primariamente la noticia. “El sábado se lo había visto en la zona de la municipalidad. A la noche se quedó en los bancos del Centenario. Se quedó dormido. El frío fue intenso todo el fin de semana, con registros bajo cero. No resistió”, informaron.

"Dios te bendiga y cuídate, Pichi"

Días antes, el vecino Emilio Palla tuvo el último contacto con él y lo contó en sus redes: "Este miércoles que pasó me estacioné frente al Cordillerano, fue él y me golpeó el vidrio del auto para pedirme dinero, pero nos largamos a chistear y charlar. Esa noche hacía frío y él tenía mucho frío. Me dio lástima de no tener cómo ayudarle, le dije por qué no te vas para el campo Pichi, andás pasando frío acá, pero él se reía nomás como siempre. Así que le di el dinero que quería y se fue. Solamente le dije que Dios te bendiga y cuídate Pichi".

Su reflexión cierra la historia: "Por demás mal que ande una persona o esté en ese estado de alcoholismo, es ayudarle con lo que pueda y hablar, porque no sabés si mañana esa persona está con vida".

Un personaje que queda en la memoria

Como resumió Juan Linares de FM Cordillerana: "Era un personaje urbano. Vino del área rural como tantos que llegan a Junín y al no encontrar oportunidades muchas veces se tiran a la bebida".

“Pichi” eligió vivir como pudo. Quizás no se dejó ayudar. Quizás no quiso volver a sus pagos. Las conductas humanas nunca se terminan de entender. Quedan como personajes que transitan las calles y un día se van, dejando solo el recuerdo.

Sus restos son velados en Pampa del Malleo, en el domicilio de la familia Pichiñanco, y recibirán cristiana sepultura este lunes 7 a las 15 horas.

Se va Pichi. Se lo va a extrañar por el pueblo.