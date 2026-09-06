Un Boeing 767 que había partido de Puerto Rico terminó atravesado sobre una carretera. El aeropuerto activó un cierre temporal de operaciones.

Impactante: un avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto de Miami y quedó envuelto en llamas.

Un avión de carga Boeing 767 se estrelló este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami , en Estados Unidos , y terminó atravesado sobre una carretera, envuelto en llamas y con importantes daños en su estructura.

La aeronave había despegado desde San Juan, Puerto Rico , y se encontraba en la fase final de su vuelo hacia Miami cuando ocurrió el siniestro. Las primeras imágenes del accidente mostraron al carguero inmovilizado en la zona, aunque aparentemente con gran parte de su estructura todavía intacta.

El accidente generó una fuerte respuesta de los equipos de emergencia, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar donde quedó el Boeing 767.

Como consecuencia del siniestro, el Aeropuerto Internacional de Miami activó un "ground stop", una medida que permitió suspender temporalmente las salidas de vuelos mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y se trabajaba sobre la zona afectada.

#ALERTA | Avión de carga de Prime Air se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami tras cruzar una carretera, dejando múltiples fatalidades confirmadas en un área próxima a un almacén de Amazon. pic.twitter.com/jJ67SNJHGU — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 6, 2026

La interrupción impactó sobre la operatoria de uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Investigan qué provocó el accidente

Las autoridades aeronáuticas estadounidenses quedaron a cargo de la investigación para determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo.

Entre las hipótesis que deberán analizarse se encuentran una posible falla mecánica, un despiste durante el aterrizaje u otra circunstancia que haya provocado que la aeronave terminara fuera de la zona de operación habitual.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación y se esperan nuevas precisiones sobre el estado de la tripulación y las consecuencias del accidente.

Las autoridades también deberán establecer el alcance de los daños y cuánto tiempo demandará normalizar por completo las operaciones en el aeropuerto de Miami.