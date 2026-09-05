Dos bomberos intoxicados tras la explosión de garrafas con agroquímicos prohibidos en un incendio de Plottier

Ocurrió en una chacra sobre Candolle al 5.100. Fueron a apagar un incendio y quedaron hospitalizados por la sustancia de uso prohibido que estaba oculta entre los pastizales.

Preocupación y malestar en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottie r debido a que dos integrantes de su equipo resultaron intoxicados tras acudir a apagar un incendio y no ser advertidos por la presencia de un potente plaguicida.

El hecho tuvo lugar en la tarde de este viernes en una chacra dedicada a la plantación de frutillas sobre la calle Candolle al 5.100 de la vecina cuidad de Plottier.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntario de Plottier, Carlos Mansilla , relató a LM Neuquén que acudieron al llamado para apagar un incendio de pastizales. A llegar al lugar constataron que las llamas habían afectado pasturas, yuyos, un manto de nylon y restos de plantines de frutillas.

“Las personas que se encontraban en el lugar ya habían intentado controlar las llamas utilizando matafuegos”, dijo Mansilla, pero la situación se tornó crítica cuando el fuego se acercó a una zona cubierta con nylons. Al quemarse la cobertura, quedó al descubierto que se ocultaban allí agroquímicos altamente tóxicos.

“Cuando el fuego destruyó parte de los nylons, quedaron al descubierto unas garrafas de color verde con amarillo, de las cuales una ya había estallado. Al consultársele a los empleados presentes manifestaron desconocer de qué se trataba”, sostuvo el jefe de Bomberos.

E indicó que “los bomberos siguieron enfriando las garrafas para evitar un estallido y ahí comenzaron a sentir ardor en los ojos, picazón de vías aéreas y de partes expuestas”.

Cuál era el plaguicida de uso prohibido

Debido a esta falta de información sobre el material que tenían oculto en el lugar del incendio, los bomberos fueron sorprendidos por la sustancia tóxica sin poder utilizar el equipamiento especial con el que cuentan para este tipo de emergencias. Una vez que el humo se disipó, se dieron cuenta de que habían sido alcanzados por los químicos. Comenzaron a experimentar síntomas de toxicidad, principios de asfixia, irritación en los ojos y picazón en el cuerpo.

Fotografiaron la etiqueta de las garrafas con rotulos de "Materiales Peligrosos" y las compartieron con la base operativa. Se les confirmó que la sustancia era bromuro, un agroquímico cuyo uso se encuentra prohibido desde hace tiempo y que presuntamente estaba escondido como desecho.

Mansilla señaló que "la sustancia era con identificación de ONU 1581 ficha intervención 123 BROMURO DE METILO (BROMOMETANO CH3Br) que es un gas incoloro, inodoro, no inflamable que se usaba históricamente como potente plaguicida y fumigante agrícola de amplio espectro. Es decir, TÓXICO MORTAL".

Estado de salud de los bomberos afectados

Los dos bomberos afectados debieron ser trasladados de urgencia al Hospital de Plottier, donde recibieron atención médica inmediata. "Se les suministró suero, corticoides y lavaje general de ojos y zonas expuestas. El personal se encuentra bien, ya fuera de peligro, ya que el viento reinante a esa hora ayudó a dispensar rápidamente el producto toxico", sostuvo Mansilla.

Y enfatizó: "Ante este lamentable hecho repudio el ocultamiento y falta de información al personal de Bomberos por parte de los empleados allí presente".

Desde el cuerpo de bomberos expresaron una profunda indignación por la falta de advertencia sobre los materiales peligrosos. Advirtieron que las consecuencias pudieron ser fatales de no haber sido por el viento registrado durante la jornada que ayudó a disipar los gases,"la acumulación de una nube de mayor densidad de este químico prohibido podría haber provocado la muerte" de alguno de los intervinientes.

También se hicieron presentes autoridades de la Dirección de Medio Ambiente y de Defensa Civil Municipal.