Houston miró a Neuquén: la apuesta de Gaido que abrió puertas para el Parque Industrial y el Polo Tecnológico

La hoja de ruta diseñada por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente, Mariano Gaido, que abre caminos a inversores norteamericanos en la capital de Vaca Muerta.

El intendente capitalino, Mariano Gaido y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en Houston.

La presentación del intendente de Neuquén, Mariano Gaido , ante empresarios y referentes del sector energético, en norteamérica, dejó una agenda que continuará después del viaje. Desde Houston, el “Lord Mayor” de la ciudad aseguró que hubo interés concreto por el nuevo Parque Industrial y anticipó avances con universidades, empresas tecnológicas y el distrito médico de la ciudad texana.

“Neuquén fue a Houston a mostrar proyectos. Pero el dato que empieza a aparecer después de la presentación es otro: qué quedó del otro lado de la mesa cuando terminó la exposición”, señaló uno de los empresarios neuquinos que participó de la comitiva.

El alcalde capitalino llegó a Texas con dos cartas fuertes bajo el brazo: el nuevo Parque Industrial Capital y el desarrollo del Polo Científico Tecnológico. “Lo hizo en uno de los lugares donde se habla, se negocia y se piensa buena parte del futuro de la industria energética mundial, y ante un auditorio donde predominaban justamente quienes después pueden transformar una presentación en una inversión”, señalaron.

La exposición se realizó durante la quinta edición de “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World”, el encuentro organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y su sede en Houston, que reunió a funcionarios, empresarios y referentes vinculados con el desarrollo energético.

Desde Houston, el secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi, puso números a esa recepción. Según relató, “unas 300 personas participaron de la actividad y alrededor del 65% estaban vinculadas a empresas de servicios relacionadas con el gas y la tecnología, con una fuerte presencia estadounidense y, particularmente, texana”.

La actividad encabezada por Gaido, junto al gobernador de la provincia Rolando Figueroa, no fue un detalle menor. “Una cosa es viajar para contar qué quiere hacer Neuquén y otra bastante diferente es hacerlo, ofreciendo una matriz de desarrollo industrial y tecnológico, con opciones de inversiones duraderas; frente a quienes tienen capacidad para instalarse, invertir o asociarse con empresas locales”, agregó Gaido.

“La recepción fue excepcional”, resumieron desde la comitiva neuquina. Ya existen avances con empresas estadounidenses de mediano porte para ese mercado, pero que por su escala serían compañías importantes en Argentina, además de contactos con operadoras con posibilidades concretas de desembarcar en el Parque Industrial.

El resultado más inmediato de Houston

El Parque Industrial Capital está proyectado sobre unas 1.200 hectáreas sobre la Ruta Provincial 67 y forma parte de una estrategia de expansión pensada para captar nuevas inversiones, ampliar la apacidad industrial de la ciudad y acompañar el crecimiento que genera Vaca Muerta.

Pero hay otro punto que Gaido remarcó especialmente ante el auditorio: las empresas que lleguen no deberían funcionar como una isla.

La idea planteada durante las conversaciones fue que “las firmas internacionales que desembarquen en Neuquén complementen servicios, se articulen y trabajen junto con el entramado empresario que ya existe en la provincia”. En ese puente, destacó “el rol de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, además del vínculo con el IAPG y con representantes empresariales de Texas”.

Sin embargo, el viaje no quedó encerrado solamente en el petróleo y el gas.

Mientras el Parque Industrial concentra buena parte de la expectativa empresarial, el Polo Científico Tecnológico abrió otra conversación: la posibilidad de conectar a Neuquén con el ecosistema académico, médico y tecnológico de Houston.

“Centralmente, lo más importante es el vínculo con el distrito médico de Houston”, explicó Gaido.

El mandatario comunal señaló que “la intención es profundizar contactos con empresas relacionadas con biomedicina y biotecnología, en línea con el desarrollo que Neuquén proyecta para el Polo Científico Tecnológico y con los vínculos que ya existen en materia de salud”.

Parte de ese camino podría estar relacionado también con el Centro Oncológico Integral y con la posibilidad de generar nuevas articulaciones con instituciones médicas de Houston.

La agenda también alcanza a las universidades. Gaido confirmó que “continuará el trabajo que Neuquén ya mantiene con la Universidad de Houston" y adelantó que “buscarán avanzar en nuevas articulaciones educativas y académicas, entre ellas con Rice University”.

Tecnología, formación, investigación médica y empresas privadas aparecen así en una misma hoja de ruta del intendente Gaido y el gobernador, Figueroa.

Ambos, entienden que quizás allí esté la parte más interesante del viaje.

Houston suele aparecer para Neuquén inevitablemente asociada al petróleo. Es lógico: Vaca Muerta es hoy la principal puerta de entrada de la provincia al mundo. Pero la apuesta que intenta instalar el gobierno de la ciudad es utilizar esa misma puerta para traer algo más que inversiones hidrocarburíferas.

“Que el desarrollo del gas y el petróleo permita atraer también conocimiento. Que alrededor de los yacimientos crezcan compañías tecnológicas. Que una ciudad atravesada por Vaca Muerta pueda tener investigación biomédica, universidades conectadas internacionalmente y nuevas actividades económicas vinculadas a la innovación”, analizó Gaido.

La foto en Houston ya está

Ahora viene la parte que realmente importa: convertir los contactos en empresas instaladas, convenios funcionando y proyectos concretos en Neuquén.

El “alcalde Gaido”, así se lo reconoce en tierra norteamericana, cree que no habrá que esperar demasiado.

“Vamos a ver resultados en el corto plazo de estas articulaciones”, anticipó.

Y ese será, finalmente, el verdadero parámetro para medir el viaje.