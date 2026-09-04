La postura de los Veteranos de Malvinas de Neuquén sobre los anuncios de Milei

Francisco Sánchez destacó las medidas anunciadas por el presidente, aunque advirtió que la cuestión Malvinas debe quedar por encima de cualquier disputa política.

Veteranos de Malvinas de Neuquén respaldaron los anuncios de Milei, pero pidieron que la soberanía sea una causa de todos

Los veteranos de Malvinas de Neuquén respaldaron el mensaje del presidente Javier Milei sobre la soberanía de las islas y consideraron una “buena noticia” que el reclamo argentino vuelva a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Sin embargo, marcaron una condición: las medidas que se impulsen deben ser acompañadas por toda la dirigencia política porque, advirtieron, Malvinas no pertenece a ningún partido, sino que es una causa nacional.

Así lo planteó Francisco Sánchez, integrante de la Comisión del Centro de Veteranos de Malvinas de Neuquén , al analizar el discurso que el presidente brindó por cadena nacional. El veterano aseguró que existe coincidencia con el comunicado difundido por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina y con las posiciones expresadas por organizaciones de excombatientes de distintos puntos del país.

“La bandera de los veteranos que venimos transmitiendo desde los inicios de nuestra organización es que las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, sostuvo Sánchez, en LU5.

El representante neuquino destacó especialmente que el Gobierno haya planteado la defensa de la soberanía en un momento en el que, según explicó, también está en juego el aprovechamiento de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Malvinas y los recursos del Atlántico Sur

Durante su mensaje, Milei advirtió sobre los proyectos de exploración y explotación de petróleo que avanzan en las islas y sostuvo que la Argentina debe responder con herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales.

El presidente anunció además que endurecerá las sanciones contra las empresas que participen de actividades no autorizadas en las Islas Malvinas y que aquellas compañías involucradas podrían quedar impedidas de operar en territorio argentino.

También anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, con modificaciones a la Ley 26.659, mayores sanciones para las empresas involucradas, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevas herramientas para responder ante actores que amenacen los intereses estratégicos del país.

Para Sánchez, que la discusión vuelva a centrarse en la soberanía y en los recursos naturales representa un dato positivo. “El mundo entiende el reclamo y el derecho soberano. Malvinas está dentro de la plataforma submarina, es parte de nuestro territorio”, afirmó.

En esa línea, cuestionó los argumentos utilizados por el Reino Unido para sostener su presencia en las islas y consideró que detrás de la permanencia británica existe un fuerte interés económico vinculado con los recursos naturales.

El recuerdo de la guerra y el rol de otros países

Pero el análisis de los veteranos no se limita a las medidas anunciadas ahora. Sánchez también recordó el contexto internacional de la guerra de 1982 y señaló especialmente el respaldo que Estados Unidos y Chile brindaron a Gran Bretaña durante el conflicto.

“Nosotros no nos olvidamos de que Estados Unidos en el 82, con el apoyo que le dio a Gran Bretaña, nos hizo mucho daño”, afirmó. El veterano sostuvo que, desde entonces, no conoce ningún pedido de disculpas o arrepentimiento formal por parte del gobierno estadounidense hacia la Argentina.

También se refirió a Chile, luego de que desde ese país se expresaran posiciones favorables al reclamo argentino de soberanía. Sánchez recordó que durante la guerra Chile permitió el uso de radares y bases operativas que fueron de utilidad para Gran Bretaña.

Para el representante del Centro de Veteranos de Neuquén, esos antecedentes forman parte de una historia que no puede ser dejada de lado cuando se analiza la situación actual del Atlántico Sur.

Claudio Espinoza

Por qué los veteranos defienden el 2 de abril

Sánchez también aprovechó para remarcar la importancia que tiene para los excombatientes el 2 de abril. Explicó que durante años la cuestión Malvinas estuvo vinculada principalmente al 14 de junio, fecha de finalización del conflicto bélico.

Para los veteranos, sin embargo, la historia también debe contarse desde el comienzo de la recuperación argentina de las islas. “El 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio, en Malvinas flameó la bandera celeste y blanca. Ese es el precedente de soberanía”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que los 74 días durante los cuales la bandera argentina estuvo en las islas constituyen un elemento fundamental para entender el reclamo que la Argentina sostiene hasta la actualidad. El veterano recordó además el trabajo que realizaron las organizaciones de excombatientes para mantener vigente esa mirada y señaló que, con el paso del tiempo, lograron que el 2 de abril adquiriera un lugar central en la memoria colectiva.

Según explicó, Neuquén fue una de las provincias que avanzó tempranamente en ese reconocimiento y en 1998 estableció el feriado del 2 de abril. A nivel nacional, esa fecha fue reconocida posteriormente. “Ese trabajo lo hicimos los veteranos de guerra, los familiares de los caídos y honrando la memoria de nuestros compañeros”, afirmó.

La base naval en Tierra del Fuego: qué miran los veteranos

Otro de los anuncios de Milei que generó atención entre los veteranos fue el proyecto para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa.

El presidente planteó que la infraestructura permitirá fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y convertir a la zona en un polo logístico estratégico. Sánchez valoró el anuncio, aunque pidió analizar con cuidado cómo se llevará adelante.

“Yo escuchaba lo de la Base Naval de Ushuaia. En Ushuaia hay una base naval”, recordó. Y agregó un dato personal: durante 1983 estuvo destinado allí durante todo el año.

Por eso, consideró que antes de sacar conclusiones habrá que conocer cuáles serán las características de la nueva infraestructura, quién estará a cargo y qué funciones tendrá.

También llamó la atención sobre otro elemento estratégico de la zona: la existencia de un radar de origen británico en Tolhuin, Tierra del Fuego. “Hay que ver a dónde vamos a llegar con esto”, planteó Sánchez, quien consideró que los detalles del proyecto deben ser analizados por especialistas en defensa y estrategia.

El pedido de los veteranos: un voto unánime

Más allá de las diferencias que pueda generar la política del Gobierno, Sánchez insistió en que el reclamo por Malvinas debe mantenerse por fuera de las disputas partidarias.

Por eso, puso la mirada en el Congreso, donde deberán discutirse las iniciativas que Milei anunció durante su mensaje. “Esta votación tiene que ser unánime, porque esto no es de un partido político”, sostuvo.

El veterano consideró que la cuestión Malvinas es una de las pocas causas que históricamente logró unir a los argentinos y que esa unidad debería quedar reflejada también al momento de votar las nuevas medidas.

Sánchez reconoció que la política puede intentar sacar rédito de determinados anuncios, pero pidió no perder de vista el objetivo principal.

Así, desde Neuquén, los veteranos acompañaron el planteo presidencial sobre Malvinas, aunque dejaron claro que para ellos el desafío va mucho más allá de un discurso o de una medida puntual. La defensa de la soberanía, sostienen, debe mantenerse como una política de Estado y contar con el respaldo de todos los sectores.