CALF expande su red de fibra óptica a Vaca Muerta: conectará a empresas en Añelo y proyecta un Data Center

La cooperativa anunció una inversión de 3 millones de dólares para desplegar un tendido troncal. El proyecto incluye fibra al hogar e infraestructura para yacimientos.

En la sede central de la cooperativa, ubicada en la intersección de las calles Mitre y Bahía Blanca de la ciudad de Neuquén, las máximas autoridades de CALF presentaron un proyecto estratégico para el desarrollo tecnológico de la provincia: el despliegue de una red propia de fibra óptica que conecte Neuquén con Añelo y el corredor productivo de Vaca Muerta .

La iniciativa, impulsada a través de la proveedora de internet Calfibra , demandará una inversión de 3 millones de dólares para la ejecución de su tramo troncal. La obra contempla un tendido de 96 hilos con posteado propio, vanos de 60 metros y un trazado alternativo diseñado para garantizar redundancia y estabilidad en el suministro de datos.

Durante el anuncio, el presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó el salto cualitativo de la entidad. "Estamos dando el puntapié inicial para llegar con una red troncal de fibra óptica al corazón de Vaca Muerta, a la zona de Añelo, donde en un futuro cercano van a haber aproximadamente 500 o más empresas instaladas y donde nuestra intención es brindarles un servicio de conectividad de calidad", expresó.

En ese sentido, el titular de la cooperativa remarcó el objetivo institucional de consolidar a CALF como "la mejor empresa de tecnología de la Patagonia". Asimismo, explicó que el proyecto se financiará a partir de alianzas con empresas del rubro tecnológico y de la construcción, las cuales suscribieron un acta compromiso para aportar equipamiento, capacidad de obra y financiamiento.

Por su parte, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, celebró la llegada del servicio a la localidad. Tras destacar que actualmente existen cerca de 500 empresas registradas en los parques industriales municipales y privados de Añelo, el jefe comunal valoró la llegada de competencia comercial para ofrecer tarifas más accesibles y prestaciones de alta calidad tanto para las empresas como para las familias de la zona.

Conectividad a yacimientos y un Data Center de vanguardia

Uno de los puntos destacados de la presentación es el alcance directo de la red a los propios bloques de desarrollo hidrocarburífero. El gerente de Calfibra, Sergio Fernández Novoa, confirmó que existe un preacuerdo con la operadora GeoPark para llevar fibra óptica (FTTH) hasta sus locaciones, permitiendo reemplazar las soluciones satelitales o precarias por conexiones de alto rendimiento.

Asimismo, se detalló que esta traza es solo la primera etapa de una red anillada regional que contempla futuras extensiones hacia Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Senillosa y Piedra del Águila. Actualmente, Calfibra cuenta con más de 1.000 kilómetros de fibra desplegados en Neuquén capital, con cobertura para 85.000 hogares y más de 10.500 usuarios activos.

Finalmente, las autoridades anunciaron que se encuentran trabajando junto a firmas socias del sector tecnológico en el desarrollo de un Data Center categoría "Tier 3". La infraestructura estará concebida para brindar soberanía de datos a la región y contará con capacidad para procesamiento de grandes volúmenes de información (megadata) y herramientas de inteligencia artificial, constituyéndose como el primero de su tipo en la Patagonia.