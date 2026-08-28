Las Malvinas son argentinas: presentaron dos obras literarias en el auditorio de CALF

El evento tuvo lugar este jueves. Presentaron los libros "La última batalla", de Edgardo Esteban, y "Hasta aquí llegué. Aldo Leiva, una historia de Malvinas".

Durante el encuentro se presentaron dos libros que recuperan la memoria de Malvinas.

La memoria de Malvinas y la defensa de la soberanía fueron protagonistas de un encuentro celebrado este jueves 27 en el Auditorio de la Cooperativa CALF de Neuquén capital. Se presentaron dos obras literarias que recuperan las experiencias de los excombatientes y mantienen vigente el reclamo argentino sobre las islas.

Durante el encuentro se dieron a conocer los libros “La última batalla”, de Edgardo Esteban, y “ Hasta aquí llegué. Aldo Leiva, una historia de Malvinas” , escrito por Esteban junto con el propio Leiva.

Ambas publicaciones fueron declaradas de interés de la ciudad por el Concejo Deliberante de Neuquén.

La actividad fue mucho más que una presentación literaria. Se convirtió en un espacio de reflexión sobre la defensa de la soberanía territorial, energética y digital, entendida como una tarea cotidiana que atraviesa diferentes ámbitos de la sociedad.

Un auditorio lleno de memoria y emoción

Vecinos, asociados, delegados, legisladores nacionales y provinciales, concejales, dirigentes, representantes de organizaciones y veteranos de la Guerra de Malvinas colmaron el auditorio de Mitre 659 para escuchar el testimonio de los protagonistas.

También participó el presidente de CALF, Marcelo Severini, acompañado por integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa. La presencia de los excombatientes le dio una dimensión especial a la jornada, marcada por el reencuentro de quienes atravesaron la guerra y continúan sosteniendo la vigencia de la causa.

Antes de la presentación, Esteban y Leiva recorrieron las instalaciones de CALF para conocer el trabajo cotidiano de una institución que forma parte del patrimonio de los neuquinos desde hace más de seis décadas.

Para Leiva, la visita también tuvo una significación particular. Como presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados, días atrás recibió en el Congreso de la Nación a gerentes de CALF, quienes expusieron sobre la presunta intromisión de la Embajada de Estados Unidos en decisiones estratégicas de la entidad.

El gerente TIC de CALF, Sergio Fernández Novoa, moderó el encuentro y vinculó aquella situación con la necesidad de defender la autonomía de la Cooperativa. “En tiempos de tantas agachadas y de tantas cuestiones esquivas, cuando se trata de defender lo propio, estos son los gestos que nos pueden sacar adelante. Hicimos lo que había que hacer”, sostuvo.

Antes de cederles la palabra a los autores, Severini les entregó una réplica del “trapo” con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, utilizado luego del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de Fútbol.

Dos libros que reconstruyen las huellas de Malvinas

Edgardo Esteban, escritor, periodista, excombatiente y exdirector del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, presentó “La última batalla”, un libro en el que recupera su historia durante y después de la guerra.

La obra recorre desde la batalla final en Puerto Argentino hasta la extensa lucha contra el olvido que emprendieron los veteranos tras regresar al continente.

Además, presentó “Hasta aquí llegué”, escrito junto con Aldo Leiva. El libro reconstruye la vida del dirigente chaqueño, desde su infancia en el interior de Chaco hasta las trincheras de Malvinas y su posterior llegada a la Cámara de Diputados, donde se convirtió en el primer veterano de guerra en ocupar una banca.

Durante su exposición, Esteban destacó el papel de las nuevas generaciones en la revalorización de la causa Malvinas. Como ejemplo, mencionó a los jugadores de la Selección Argentina de fútbol, quienes “se rebelaron ante el poder y mostraron al mundo el significado de soberanía y de patria”.

“Estamos ante un gran momento. El fútbol fue el disparador de retomar la malvinización. No todo es barro, es esperanza”, afirmó.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” llegó a los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra.

“En cada gesto de rebeldía está presente Malvinas”

A su turno, Aldo Leiva repasó su historia y recordó el momento más extremo que atravesó durante la guerra. Se trata del episodio que le da nombre al libro, cuando, en medio del combate y ante el desamparo, llegó a pensar en quitarse la vida.

Desde aquella experiencia límite, el excombatiente trazó un vínculo con el presente de la Cooperativa y valoró la actitud de sus dirigentes frente a las presiones externas.

“Por suerte, en la Cooperativa hay un grupo de dirigentes que, acompañados por sus socios, sostienen con dignidad sus convicciones. Yo sé lo que significa estar en un momento límite y tener que encontrar fuerzas para seguir adelante”, expresó.

“Por eso valoro profundamente esta actitud: en cada gesto de rebeldía, en cada decisión de defender lo que creemos, está presente Malvinas” agregó luego.

Las intervenciones de ambos protagonistas permitieron recuperar las vivencias y las profundas huellas que dejó la guerra, no solamente entre quienes combatieron, sino también en el conjunto de la sociedad argentina.

La presentación permitió, además, poner en debate la defensa de la soberanía política, territorial, energética y digital, bajo una misma concepción: el derecho de los argentinos a decidir sobre sus recursos, su desarrollo y su futuro.

La jornada concluyó con un mensaje claro: La memoria histórica no representa únicamente un ejercicio de nostalgia, sino también una herramienta para interpretar y defender el presente.