Otra vez sopa en Liu Cullín: volcó un camión bananero en la curva más famosa de la Ruta 242

Es el segundo vuelco en 15 días en el mismo lugar. Fue un container lleno de bananas. El estado de salud del chofer.

Liu Cullín , próximo a la localidad de Las Lajas , no perdona. A las 20.10 de este jueves, la curva de la salida del puente sobre el arroyo Liu Cullín, sobre la Ruta Nacional 242 , volvió a ser protagonista de un nuevo vuelco .

Según informó, a LM Neuquén , el Área de Prensa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Lajas - Central 7, el alerta ingresó a través de la Comisaría 27. Al llegar, se encontraron con un camión de procedencia chilena que había perdido su carga en plena curva.

El camión quedó sobre la cinta asfáltica y el contenedor terminó en la banquina. Transportaba bananos.

Se trata de un camión tractor blanco patente chilena, con semirremolque playo rojo, que llevaba un contenedor reefer blanco de la empresa Hapag-Lloyd.

El conductor fue identificado como Walter Jofre Bustamante, de 44 años, oriundo de Mendoza. Por fortuna solo sufrió golpes y no fue necesario su traslado a un centro médico.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Central 7 de Las Lajas y policía de la comisaría 27. El camión quedó custodiado a la espera de las tareas de remoción.

Dos vuelcos en 15 días: ¿hasta cuándo?

El dato que estremece: hace menos de dos semanas, el 16 de agosto, en el mismo lugar exacto, volcó otro camión internacional cargado con vidrios. Su conductor, también mendocino de 48 años, se salvó de casualidad.

Dos accidentes idénticos, misma curva, misma mecánica. La “curva maldita” ya es un punto negro mortal en la ruta que une Argentina con Chile por Pino Hachado.

Imprudencia, velocidad y abandono

Vecinos y camioneros lo gritan a los cuatro vientos: no es solo mala suerte. A la pronunciada geometría de la curva se le suma la imprudencia, el exceso de velocidad con el que algunos bajan del puente y, sobre todo, la falta total de señalización vertical y horizontal.

No hay carteles que adviertan la peligrosidad, no hay reductores, no hay demarcación refractaria, no hay luces. De noche, la curva es una boca de lobo.

Los bomberos de la Central 7 de Las Lajas ya perdieron la cuenta de cuántas veces tuvieron que ir a rescatar a colegas en ese mismo metro de asfalto.

Un llamado desesperado a las autoridades

Mientras el camión bananero quedó custodiado en el lugar a la espera de las grúas para su remoción, una pregunta retumba en Las Lajas: ¿Cuántos vuelcos más tienen que ocurrir para que Vialidad Nacional coloque la cartelería preventiva que corresponde?

La "ruta de los salmones" no puede transformarse en la ruta de la muerte.